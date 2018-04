El parque eólico trajo optimismo y esperanza al Valle Medio

Los trabajos comenzarán en breve y se necesitarán desde alquileres hasta todos los servicios imaginables para una actividad que demandará en distintos rubros.

La construcción del primer parque eólico que producirá energía eléctrica en la provincia de Río Negro en Pomona, ha generado enormes expectativas en la región dado que implicará un importante movimiento económico y más de un centenar de puestos de trabajo.

En la pequeña localidad del Valle Medio ya se han comenzado a recibir pedidos para alquilar viviendas o poder asentarse en hoteles, pero ante la falta de esos lugares esta demanda se ha trasladado a otros lugares de la región.

Es por eso que se menciona que el impacto de este enorme proyecto se hará sentir en toda la comarca.

El primer punto de impacto será la contratación de más de un centenar de personas. En marzo se reunieron en “el jardín de la provincia” el gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck; el intendente de Pomona, Miguel Jara, el presidente de la empresa Genneia, Jorge Brito; representantes de la empresa Nordex Windpower SA, Marcos Leonard y José Cortes, y el secretario general de Uocra en la provincia, Ricardo Diclérico.

El encuentro fue caratulado como histórico por distintas razones. En primer término porque fue como el principio de la concreción del proyecto. Pero también porque antes del arranque de los trabajos se llegó a un acuerdo entre el empresariado y el gremio. Fue así que se acordaron las condiciones laborales para los obreros que trabajarán en la instalación del parque eólico, del total de 120 el 70 por ciento, es decir 84, serán de la zona.

Por otra parte, la necesidad de servicios que demandará la empresa también impactará en la zona. Por caso, ayer la diputada provincial y ex intendenta de Pomona, María Maldonado, sostuvo que cada uno de los 26 molinos que se montará, necesitará entre 70 y 80 camionadas de cemento para la construcción de sus bases. Así, se necesitará desde transporte hasta agua, cemento, áridos, etc.

Por ello se estipuló con las empresas que montarán el parque eólico que se compre todo lo que se pueda en la zona. Pero no sólo eso, sino que los obreros necesitarán transporte, alimentos, estadía, etc. Todos servicios complementarios que implicarán un fuerte volcado de dinero en la zona. “Aquí ya comenzaron a llamar para pedir por casas para alquilar o por hoteles. Pero la verdad es que no tenemos, por lo que se beneficiarán otras localidades como Lamarque o Choele Choel” sostuvo Maldonado.

“Es una obra muy grande por lo que van a ser muchas la necesidades. Ya hay gente que ha traído carpetas y currículums. Es toda una expectativa para toda la zona. Va a haber un movimiento económico importante en todo el Valle Medio” señaló.

Además, una vez terminada la obra, para el mantenimiento del parque eólico de estas dimensiones se contará con un plantel de entre 10 y 15 personas de manera permanente.