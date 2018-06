El primer mes de Vazzana: lápiz afinado, obras y diálogo con opositores

A un mes de haber asumido la intendencia, Carlos Vazzana, aseguró que se está cumpliendo con lo proyectado durante la campaña, con la realización de gestiones y la puesta en marcha de obras para atender los pedidos de los reginenses.

El jefe comunal señaló que si bien tenía un claro conocimiento de la situación en la que se encontraba el municipio, ya que venía desempeñándose como Secretario de Gobierno del intendente interino José Rayó, en los últimos días los vaivenes de la economía nacional hicieron que se pusiera el acento en regular los gastos, para que las finanzas municipales no pasen sobresaltos.

No obstante, se continúa con la ejecución de obras, principalmente relacionadas a la extensión de redes de servicios para dar respuesta a vecinos que viven en distintos loteos.

P: Ya lleva un mes al frente del municipio, ¿cuál es la evaluación?

R: A nivel nacional la situación cambió mucho y hace que miremos más finitos los números municipales, que tengamos que recortar algunos gastos que estábamos haciendo y que no eran necesarios, como son las horas extras y la prestación de servicios que no son prioritarios. Así como a las familias les aumentó todo y les quedó menos margen de efectivo, a nosotros nos pasó exactamente lo mismo. Todas las mañanas hay que poner gasoil a las máquinas, todas las mañanas tenemos proveedores que pagar, aumentos que día a día se van sufriendo. El tema de este mes fue reorganizarnos administrativamente y que no tengamos dificultades justo cuando se debe pagar el aguinaldo.

P: ¿Cuáles son las prioridades?

R: Operativamente se están cumpliendo los objetivos. Estamos con obras importantes preparándonos para el invierno, como dos obras de extensión de la red de gas en algunos sectores de Villa Regina, lanzamos el Plan Calor con una ayuda en madera para la gente que se calefacciona con leña, y estamos previendo que en los loteos se vayan dotando de todos los servicios necesarios a fin de que las familias dejen de pagar alquileres y se puedan trasladar a esos lotes que ya pagaron. También se está finalizando el proyecto para contar con una sala velatoria municipal, y en los próximos días se cerrará el acuerdo para que la terminal de ómnibus pase a la órbita municipal. Sobre esto ya estamos trabajando pensando en qué funcionalidad y servicios se le va a dar a la terminal y principalmente a la planta alta.

P: ¿Qué tiene proyectado el municipio en relación a los fondos no reintegrables del Plan Castello?

R: Vamos a destinar una partida, que aún no está definida, para los loteos, para que no se queden sin servicios, y la otra porción de estos fondos va a ser destinada a un plan director de educación vial integral para toda la ciudad. Este último proyecto se está elaborando, nos está ayudando una consultora y en pocos días lo vamos a tener.

P: Cuando asumió dijo que su gestión iba a ser de diálogo y respeto. ¿Como se trabaja en este eje?

R: Hemos mantenido reuniones con todos los bloques de concejales y con quienes fueron candidatos. Esta semana tuvimos una reunión con los presidentes de los tres bloques y con parte del gabinete para charlar de todo lo municipal. Los quiero mantener al tanto de todo lo que estamos haciendo para que los concejales estén informados y ellos me den su punto de vista de la situación, pongan ideas sobre la mesa. Cuando hablamos de una crisis, la única manera de zanjarlo es con el diálogo y la búsqueda de acuerdos.