El traslado de miniciudad del istmo no aplacó los reclamos

La mudanza de la “miniciudad” turística del istmo Mari Menuco-Los Barreales a Villa El Chocón no modificó el conflicto vigente con la comunidad Kaxipayiñ, que continúa con las tranqueras cerradas a la espera del relevamiento territorial que definirá si esas hectáreas le pertenecen. El gobierno provincial confirmó que el trámite está “congelado” porque todavía no se firmó con Nación el convenio para renovar la vigencia de la Ley 26.160, prorrogada el año pasado. “Algo se hizo con el convenio anterior, pero no se completó la carpeta técnica. En términos prácticos, hay que continuar lo que ya se había realizado. Se hizo una parte, la histórica-antropológica que es la que hacen los interesados. No quiere decir que tengan razón”, indicó el secretario de Desarrollo Territorial, Jorge Lara. El funcionario eligió mencionar el conflicto “entre comillas”, porque dijo que “sólo la comunidad dice que esas tierras le pertenecen”. También negó que la mudanza del emprendimiento inmobiliario al lago Ramos Mexía en El Chocón implique un triunfo político de los Kaxipayiñ sobre el gobierno. “Eso es ciencia ficción. Lo que pasa es que ellos ocuparon por la fuerza el lugar y la ley prohibía los desalojos, entonces usaron ese esquema para ampararse. A la gente que había invertido previamente en esa licitación pública se le buscó una salida para no seguir dilatando su inversión y posibilidad de desarrollo inmobiliario y turístico. Eso no quiere decir que tengan razón”, aclaró. Lara detalló que el relevamiento debe confirmar la ocupación actual, tradicional y pública de las tierras reclamadas. Según señaló, “los antecedentes públicos respecto del istmo no se lograron relevar en la primera etapa” y tampoco se probó la ocupación de todo el istmo. “Ellos reclaman todo: desde Mari Menuco hasta la ruta, Loma La Lata. Pero no tienen títulos comunitarios reconocidos. Sólo permisos de ocupación a nombre de algunos integrantes de la comunidad”, afirmó el funcionario, quien calculó que el convenio con Nación para renovar el relevamiento territorial se firmaría en agosto.

