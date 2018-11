Elecciones: Weretilneck sigue sin referirse al candidato de Juntos

El gobernador Alberto Weretilneck insistió en que aún Juntos Somos Río Negro no tomó la definición de quién será postulado para elección al ejecutivo provincial del año próximo. Al visitar la ciudad de Villa Regina por sus 94 años, el mandatario provincial no descartó su posible candidatura, pero tampoco afirmó que será candidato. Sostuvo que entre enero y febrero se tomará la determinación.

P- Dijo que aún no estaba resuelto la posibilidad de ser candidato a la gobernación nuevamente. ¿Se va a avanzar en este sentido con alguna reforma en la constitución provincial?

R- En realidad no hemos pensado, ni hemos discutido en Juntos todavía nuestros candidatos. Consideramos que tiene que ver el momento, y hoy es el momento de la gobernabilidad, es de resolver los problemas que tenemos en un año muy duro en lo económico, lo financiero y lo social; por lo tanto toda nuestra energía tiene que estar puesta en garantizar la gobernabilidad; ahora con la aprobación del presupuesto, en diciembre con el cierre del ciclo lectivo, también debemos preparar nuestro sistema de seguridad y de salud para las fiestas; en enero con la fruticultura, con el turismo en la costa y en la costa y en la cordillera. Después que pase eso, en enero o febrero, nos pondremos a discutir los candidatos en todos los rubros de Juntos Somos Río Negro. Hoy no está definido, puede ser una gobernadora o un gobernador, lo veremos con el correr del tiempo. No es algo que en lo personal yo o en el conjunto de Juntos hayamos empezado a discutir.

P- Puede haber una enmienda en la constitución provincial?

R- No, creo que no. Modificar la constitución provincial es un tema de tanta profundidad que se necesita más consenso político que nunca. Nosotros hemos gobernado todos estos años con el consenso de todos los partidos políticos, así que no haríamos ninguna cosa que no tenga el consenso del resto de los partidos, por lo que no estamos pensando en una reforma de la constitución provincial.

