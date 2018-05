Empezó el debate por la recuperación de los contenidos tras el paro de ATEN

El conflicto docente finalizó ayer tras alcanzar los 43 días de paro y consolidar un récord para el olvido: se transformó en el más extenso de la historia reciente de la provincia. La firma del acuerdo en la sede de fiscalía marcó el fin de la huelga, pero dejó un escenario difícil en donde nadie puede considerarse ganador. La recuperación de contenidos en las aulas será el debate de aquí en adelante y se definirá en el Consejo Provincial de Educación (CPE). Así quedó establecido en el acta que firmaron ayer a la tarde los dirigentes de ATEN y los representantes del gobierno provincial en la sede del Ministerio Público Fiscal. El gobernador Omar Gutiérrez dijo que buscarán “recuperar hasta el último día” y que “habrá que establecer medidas que atiendan a la situación puntual de cada una de las escuelas”. Esto porque aseguró que un 85% de los establecimientos dictó clases mientras duró el conflicto. “Se va a plantear la extensión del ciclo lectivo, la posibilidad de la reducción o eliminación del receso de invierno, se va a ampliar el POEC o reducir las conmemoraciones patrias para que no sean asueto. Todas esas posibilidades se van a estudiar en el CPE”, afirmó ayer el mandatario. Son las medidas que año a año se analizan en el cuerpo colegiado cuando se levanta una huelga, pero que pocas veces alcanzan para suplir el tiempo que no se pasó en clases. Una fuente de gobierno reconoció ayer que cualquier acción resultará insuficiente y que será imposible dictar una medida general porque cada curso y cada escuela tuvo situaciones particulares. Excepto por el fiscal general José Gerez, quien podrá capitalizar el tino político de haber sentado a las partes cuando la situación parecía de camino sin salida, los demás actores se retirarán del conflicto con sabor agridulce. En la mediación penal que destrabó el conflicto el fin de semana se jugaron las internas del sindicato y del propio gobierno. Así, los funcionarios judiciales debieron ayudar a conciliar a las partes que, por momentos, parecían cuatro y no dos. Tampoco colaboró el viaje familiar que el ministro de Trabajo, Mariano Gaido, se vio imposibilitado de postergar en medio de las negociaciones. La que finalmente se aprobó fue la cuarta propuesta salarial que ofreció el gobierno durante el tiempo que duró el conflicto. El Poder Ejecutivo insistía en ofrecer acuerdos por trimestre y el sindicato exigía una pauta anual que garantizara un aumento para todo el 2018. En el medio, y tras el último rechazo motorizado por las seccionales opositoras a la conducción de ATEN, el gobernador cerró la negociación y el 3 de mayo firmó un decreto otorgando una suba del 6,3% hasta junio. El conflicto se endureció con esa medida y con la firma de la resolución 600/18 para contratar “tutores” suplentes en las escuelas de paro. La norma, muy defendida por la ministra Cristina Storioni, finalmente se dejó sin efecto.

“Ahora esperamos que no se quiera devolver los días no trabajados a los maestros. Eso sería una burla a los padres y chicos”.

Juan Monteiro, diputado provincial de Nuevo Compromiso Neuquino

“Fue una lucha histórica, la rebelión docente que se llevó puesto al gobierno y todas sus maniobras para quebrar la huelga”.

Angélica Lagunas, secretaria general de ATEN Capital

La diferencia

692

votos de diferencia hubo a favor de levantar las medidas de fuerza y aceptar la propuesta salarial.

3.846

docentes de toda la provincia participaron de las asambleas que decidieron poner fin a la huelga en las escuelas.

El gobierno puso de relieve que de los cuatro gremios de estatales tres aceptaron el aumento con la cláusula gatillo de la inflación.

Quedó sin efecto la resolución 600 del Consejo de Educación que establecía la designación de tutores para reemplazar a los maestros en huelga.

Para Gutiérrez, el sindicato priorizó la interna electoral

“Desde un primer momento marcamos claramente esta necesidad de ir viendo cómo evolucionaban las variables macroeconómicas y establecimos la necesidad de ir acordando un aumento trimestral. Al estar transcurrido medio año, podemos hacer una proyección y asumir el compromiso de fijar una pauta salarial para el resto del año. Lo que medió fue el transcurrir de la variable tiempo”, explicó ayer el gobernador Omar Gutiérrez sobre el cambio en la oferta para los docentes.

El mandatario rompió el silencio mientras el plenario debatía la aceptación de la propuesta y agradeció “la intervención del Ministerio Público Fiscal y del doctor (José) Gerez” en la mediación.

Argumentó que no se pudo hacer una oferta anual antes “atento a la prudencia de que no volviera a pasar lo del año pasado, cuando hubo un tipo de cambio que no estuvo en línea con la planificación macroeconómica establecida en la ley de presupuesto nacional”. Además confirmó que la devaluación ayudó a mejorar la recaudación en las arcas provinciales.

“Nosotros estamos homologando lo que dijimos en febrero: que íbamos a trabajar fuerte para mantener el poder adquisitivo de todo empleado público, pero teníamos que tener la prudencia e ir generando acuerdos trimestrales”, afirmó.

Gutiérrez señaló que “de cuatro sindicatos, tres lo entendieron y uno priorizó una interna electoral sindical”.

“Aquí lo que ha mediado es un uso y abuso del derecho a la huelga y al paro. Y vamos a trabajar firmemente para recuperar cada uno de los días, pero en aquellos lugares donde no se dictó clase”, aseveró. Según el gobierno, hubo un 85% que no adhirió.

La aceptación fue por 2.204 contra 1.512 que rechazaron

Después de un interminable conflicto que se extendió por 43 jornadas y se convirtió en el más extenso de la última década en la provincia, el gremio docente aceptó por mayoría la propuesta del gobierno. De esta forma, las clases volverán a dictarse con normalidad en Neuquén luego de varias semanas de incertidumbre.

La diferencia a favor de firmar el acuerdo finalmente fue mayor a la que se especulaba en la jornada previa. Se impuso la moción que defendía la conducción provincial con 2.204 votos frente a la que proponía rechazar la oferta y continuar los reclamos, que reunió 1.512. La participación total en las asambleas del sindicato fue de 3.846 docentes, con 130 que optaron por abstenerse.

“Luego de la votación de las asambleas por una amplísima mayoría hemos resuelto la aceptación de la propuesta obtenida luego de este fin de semana de discusiones en el marco de la mesa de negociación que se constituyó luego de la mediación penal a la que habíamos sido convocados”, expresó el titular de ATEN, Marcelo Guagliardo al término del plenario de secretarios generales realizado ayer en Zapala.

“Llegamos hasta aquí luego de tres meses de lucha en el que tenemos que reconocer el esfuerzo puesto de manifiesto por cada docente en lucha y por la convicción demostrada al momento de sostener todas y cada una de las acciones que definimos orgánicamente”, añadió.

“Esta lucha nos permitió obtener esta respuesta del gobierno que permite que nuestro salario se proteja en un año en cual la inflación va afectar severamente a los trabajadores. ATEN da un paso fundamental al obtener la actualización de acuerdo a lo que vaya dando la inflación”, dijo.

El dirigente destacó también que la suma fija extraordinaria la cobrarán no sólo los trabajadores activos sino también los jubilados, lo que “ayudará a amortiguar el peso de la espera en el proceso de recuperación salarial”.

La suma será de 4.000 pesos no remunerativos ni bonificables y se pagará en dos cuotas, en junio y julio. El acta además plantea el compromiso para el Poder Ejecutivo de “corregir los errores de liquidación existentes con los haberes del mes de junio”. Las partes deberán definir qué aspectos engloba el concepto “errores”, pues podría significar la devolución de días de paro.

La propuesta que aprobó ayer el plenario también incluye la conformación de una mesa técnica en el ámbito del Consejo Provincial de Educación (CPE) que trabajará “en forma particular” temas vinculados a infraestructura, transporte y partidas.

Zapala