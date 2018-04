En El Bolsón hubo un sentido acto por Malvinas

“Malvinas debe ser una currícula en la escuela. Están tratando de que la sociedad se olvide, al punto que ahora en los billetes tenemos animalitos en lugar de próceres, no quieren que se sepa quién es quién en nuestra historia. Intentan que la gente este embotada con reality show, alejada de la realidad”, subrayó Daniel Schunk, uno de los ex combatientes homenajeados hoy en la plaza Gesta de Malvinas, en pleno centro de El Bolsón, en el marco de un emotivo acto que los Veteranos de Guerra compartieron con los Soldados Movilizados.

Tras valorar que “la guerra pasó hace 36 años” y que “todavía seguimos peleando para recuperar las islas en forma pacífica”, Schunk recordó “las presiones que teníamos de los jefes: que no sabíamos nada y que no teníamos huevos, pero muchos de ellos tampoco los demostraron allá. Te bailaban, de hacían sentir poca cosa, soldados estaqueados, aunque cuando les tocó, salvo Seineldin que se quedó a combatir, el resto se escondió en Puerto Argentino, sabiendo que allí no iban a caer las bombas de los ingleses”.

Entre los oradores también estuvo el padre del gobernador, Osvaldo Weretilneck, quien remarcó que “siempre vemos en esos programas de televisión esas marchas con esos señores de los Derechos Humanos, de Unter, de ATE, pidiendo justicia por los que usurpan tierras o cortan rutas, pero hoy no los veo acá. ¿O para los soldados de Malvinas no hay derechos humanos? Que nuestros queridos hermanos que quedaron en las islas sepan que en El Bolsón siempre habrá un grupo de argentinos que los va a recordar”.