Escanearon a los chicos de escuelas rurales en busca de parásitos

Es una enfermedad invisible y sigilosa que parece no existir. La hidatidosis está presente en ambientes y lugares rurales de la provincia. Es una zoonosis que pocos tienen en cuenta a la hora de considerarla peligrosa. La produce un parásito, que se localiza en el intestino del perro y que se transmite al humano al que le surgen quistes en el hígado y pulmón. Es un ciclo que empieza por el perro. Su transmisión sigue a partir de que el animal despide los huevos del parásito por medio de la materia fecal. Este proceso hace que se contamine el medio ambiente: el agua, la tierra, el pasto, y también el humano como pueden contagiarse fácilmente otros animales que se encuentren en el lugar. “La hidatidosis es un tema importante en la región. Es una enfermedad histórica en nuestra población. Antes no existían métodos para combatirla y había muchos casos en la provincia, ahora hemos podido reducir el número pero sigue siendo un problema importante y vigente”, comentó Gustavo Sangüesa, médico epidemiólogo y jefe del Departamento de Salud Ambiental de la provincia. Esta parasitosis es detectada en diferentes rangos etarios. No simplemente se desarrolla en el humano adulto, es común que se diagnostique en niños. “Afecta tanto a los adultos como a los niños. Pero se puede ver sobretodo en los de menor edad por una simple costumbre de que los niños son lo que mayor afecto tienen con las mascotas, en este caso el perro. Y si el perro no está desparasitado, pueden contagiarse fácilmente”, acotó Sangüesa. La enfermedad puede verse en zonas urbanas como en zonas rurales de la provincia. Pero según los datos del departamento de Salud Ambiental los lugares mas vulnerables son los que se encuentran en cercanías a la cordillera. “La población mapuche es la mas vulnerable, específicamente las personas que viven en el campo. La mayoría de los niños mapuches originario de la zona, hijos de crianceros que crían ganado: chivos, cabras y ovejas, son los que en general quedan expuestos a la enfermedad. Esto pasa porque es común que la gente de campo tenga perros y les den de comer las vísceras de los animales faenados. Se convierte en un ciclo porque si el perro tiene hidatidosis deja en el ambiente el parásito y es probable que los animales también lo tengan. Y si la gente le da las vísceras vuelve el perro a adquirir el parásito”, explicó el médico epidemiólogo. En la zona cordillerana es donde el problema se torna importante. Los lugares específicos donde se intensifica la enfermedad es en el centro oeste neuquino, que abarca Zapala, Loncopué, Las Lajas, El Huecú; y también la zona sur, Junín de los Andes, Las Coloradas, San Martín de los Andes, y las comunidades que entran en ese territorio. Más la zona norte de la provincia. No se descarta que las áreas urbanas queden exentas de la enfermedad. En la provincia hay entre 50 a 70 casos anuales de casos de hidatidosis. Específicamente en el 2017 hubo un total de 62 personas que contrajeron hidatidosis. En las zonas rurales existe otro promedio por la población que hay y va entre 9 a 10 casos anuales. “Según la OMS esta enfermedad se considera como desatendida. Nosotros lo que queremos es tratar de erradicar la enfermedad”, concluyó Gustavo Sangüesa, médico epidemiólogo. La sobrepoblación canina en la provincia es un tema preocupante. Hay entre 300 mil y 400 mil perros callejeros y con dueños. Aunque esa clasificación no entra en la responsabilidad del humano de desparasitar al perro. “La gente no hace tenencia responsable de las mascotas, no se hace cargo de tenerlo desparasitado. Porque es como vacunarlo o alimentarlo, todo es parte de ser responsable de un animal. Y esto genera realmente un riesgo en la sociedad porque si no son desparasitados siguen manteniendo la enfermedad, el parásito”, describió el profesional.

La desparasitación es la clave para evitar el contagio a humanos

Los mecanismo para que la enfermedad no avance es la desparasitación.

Si le darían la pastilla al perro dos veces al año por lo menos, se podría evitar que el parásito siga su ciclo y contagie otros animales y humanos. No se contaminaría ni el agua, ni la tierra. Los agentes sanitarios le recomiendan a las personas que viven en los sectores vulnerables es que traten de no darle las achuras de los animales que faenan.

Aunque sea costumbre en la zona darle a los perros las achuras, los agentes sanitarios que recorren la zona los proveen de antiparasitarios. “En las zonas de más riesgo nosotros recomendamos que se desparasite cada 45 días pero si no se puede, aunque sea dos veces al año. Si esto seria posible, el vínculo que se genera entre los perros y los niños no seria peligroso, porque ya no se contagiarían”, sostuvo el epidemiólogo.

Se implementó el rastreo ecográfico en escuelas rurales con el objetivo de realizar diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de los casos en niños.

En la zona centro de la provincia se detectaron 17 casos nuevos y es el sitio donde más población escolar en escuelas rurales se visitó.

Un trabajo hormiga

en las escuelas

En 2015 el área de salud ambiental junto con el gobierno provincial lanzaron un programa para combatir la enfermedad.

El objetivo principal era ayudar a detectar y prevenir esta patología en niños de las zonas rurales.

Con el fin de parar el promedio de casos anuales, el gobierno compró un ecógrafo portátil para llevar a todas las escuelas rurales de la zona cordillerana.

En un lapso de 4 años se cubrió 140 escuelas en toda la provincia.

Según los datos de la dirección de Salud Ambiental, en total llevan hechas 8 mil ecografías en las escuelas rurales de Neuquén.

“Se capacitó y entrenó gente para poder hacer el trabajo, y así llegar a las escuelas rurales de la provincia”, contó Gustavo Sangüesa.

Se les hacen ecografías tanto a los niños como a docentes, porteras, cocineras y muchas veces se les hace a la familia.

Se les da charlas sobre la enfermedad, sobre prevención y se explica la importancia de darle los antiparasitarios a los perros.

Otro de los componentes que tiene este programa es estudiar la enfermedad a través del medio ambiente para marcar los puntos claves donde se desarrolla.

Además un rol importante del programa es la desparasitación de los canes.

“El municipio cumple en esto porque todos los años están entregando mas de 300 mil comprimidos antiparasitarios y es gratis, lo cubre el gobierno y Nación ”, aseguró Gustavo Sangüesa.

Ecografías

8.412

niños que fueron sometidos a estudios para detectar la presencia de hidatidosis, durante el año pasado.

41

son los casos nuevos que se detectaron, 19 de los cuales fueron en la zona sur.

161

es la cantidad de escuelas que se habían programado pero se pudieron visitar 140 a fin de dar información sobre cómo prevenir.

