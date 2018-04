Estratégicas para cuando el niño no tiene clases y se queda en casa

Las familias de los chicos y chicas sin clases se convirtieron de a poco en la tercera pata visible del conflicto docente en Neuquén. Algunas salieron a reclamar un acercamiento entre las partes y otras esperan que gobierno y gremio hagan lo suyo, pero todas se diseñan estrategias para que niños y niñas no pierdan contacto con la escuela, tras más de 20 días de paro desde que empezó el ciclo lectivo.

“El año pasado, me quedaba hasta tarde buscando material y haciendo fotocopias para que practique. Mientras yo trabajaba, él estaba en la mesa solo sacando cuentas. Es cruel para los chicos, se pierden la interacción con sus pares”, planteó Inés, cuyo hijo Lautaro asiste a tercer grado en la Escuela Nº 2. Dijo que este año optó por darle menos tareas y dejar que use el tiempo sin clases jugando, porque luego se adelantaba en contenidos y quedaba a destiempo de sus compañeros.

Ella es docente en la escuela media y a veces se adhiere a las medidas de fuerza y a veces no. “Vivimos el día a día, haciendo estrategias para ver con quién se queda el nene en el horario de escuela”, afirmó.

“A la nena de 9 le busqué el libro de actividades del año pasado que no se completó para que siga practicando tablas, cuentas y lectura. Con el nene que va a jardín es más complicado porque extraña. Ellos saben lo que está pasando: les dijimos que las maestras luchan por su salario y que gremio y gobierno tienen que sentarse a buscar una solución”, sostuvo Patricia, mamá de Abril y Bruno, quienes asisten a la Escuela Nº 121 y su jardín anexo. No pensó en clases particulares, pero tanteó algunas privadas para terminar confirmando su apuesta a la escuela pública. “Me parecieron irrisorias las cuotas que se pagan”, aseguró.

Tras 24 días de paro, en algunos grupos de Facebook hay usuarios que recomiendan a otras mamás y papás cómo descargar actividades por internet o se ofrecen para clases de apoyo. Ayer el autodenominado “padres y madres en defensa de la educación” se reunieron con diputados del MPN en la Legislatura y llevaron un petitorio con 938 firmas.

“Me preocupa que haya pasado de grado sin aprender a leer. Yo trato de enseñarle pero aprendí con un sistema distinto: me pongo nerviosa yo, se pone nerviosa él”, dijo Mariana, mamá de Valentino, ahora en segundo de la Escuela 182. “El año pasado él me dijo que yo era la mamá y que no le podía enseñar”, recordó.