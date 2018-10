Expropiarán tierras en Regina para las piletas de efluentes

El Departamento Provincial de Aguas (DPA) expropiará 20 hectáreas sobre la barda norte para la construcción de las piletas de tratamiento de efluentes cloacales. Esta semana se licitó su ejecución con fondos del Plan Castello.

El titular del DPA, Fernando Curetti, salió al cruce de críticas del legislador del FpV, Luis Albrieu, quién cuestionó la falta de previsión del organismo para contar con las tierras donde ubicarán las piletas antes de llevar adelante el proceso de licitación.

Albrieu aseguró que “esa falta de previsión ponía en una situación de incertidumbre la ejecución de la obra, y generaría a su vez un reclamo judicial por parte de los propietarios de los terrenos”.

A su vez, los propietarios de las tierras sobre la barda norte de Regina rechazaron la posibilidad de expropiación y enviaron una carta documento al DPA para fijar su postura, adelantando un conflicto judicial por la situación.

Curetti respondió que el organismo que dirige puede expropiar las tierras por la ley 2.952 que estableció el Código de Aguas para la provincia.

Dentro del articulado de dicha ley se establece que el organismo podrá declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación todos aquellos bienes muebles e inmuebles necesarios para la ejecución de diversas obras entre ellas la construcción de “instalaciones hidráulicas y sanitarias de captación, bombeo, conducción, evacuación, desagüe y de tratamiento de aguas”.

“El mecanismo no requiere de negociación, se puede establecer algún tipo de diálogo para que el impacto no sea tan grave. En el caso del reclamo la familia tiene una cantera en explotación y no quieren ver perjudicado el acceso a la misma. En ello se trabaja porque la planta quedaría cerca de la cantera, y se cortaría uno de los accesos. Barajamos alternativas” indicó Curetti a Río Negro.

Las piletas se ubicarán en 9 hectáreas, aunque el DPA prevé la expropiación de 20 que serán ocupadas por las cañerías del sistema de impulsión de líquidos y los proyectos de riego con el aprovechamiento de los efluentes una vez que sean sometidos al tratamiento de depuración.

Curetti dijo que la ley 2.952 establece que para la expropiación rige el mecanismo de la declaración de utilidad pública. “Con esa declaración el terreno es sujeto de expropiación y no es necesario pasar por la legislatura. Ahí está el contrapunto con el legislador Albrieu, lamentablemente parece que desconoce las leyes”.

El funcionario apuntó que si bien los propietarios de los terrenos pueden negarse a la compensación económica por considerarla insuficiente “la posibilidad de un nuevo acuerdo económico se debe determinar con intervención de la justicia”.