Fábrica de luminarias quiere radicarse en Huergo

La posible radicación de una empresa no vinculada a la fruticultura en Huergo, genera expectativas en esta localidad, que apostaría a convertirse en un referente en materia energética en la región. Aún no existen propuestas concretas, pero desde la firma ya expresaron su interés en sentar una de sus bases en Ingeniero Huergo.

La empresa interesada es Consolmy Energy SRL, una multinacional volcada a la industria energética con la fabricación de luminarias led, paneles fotovoltaicos y la construcción de parques solares para la generación de electricidad.

Los contactos entre referentes de la empresa y el municipio de Huergo comenzaron hace dos años, aunque recién en los últimos meses se reflotó la posibilidad de instalación de una sede de esta empresa en esta localidad.

“El interés es alto”, señaló el intendente de Huergo, Miguel Martínez, que la semana pasada fue invitado especialmente por esta empresa para participar del acto de apertura de una sede de Consolmy en Bolivia en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

“Hay interés de esta empresa para establecerse en Huergo”, comentó el jefe comunal local tras su participación en la inauguración de la sede en Bolivia, donde fue el único intendente de Argentina que participó de la actividad.

No obstante aclaró que “todavía no hay nada en concreto, la gente de la empresa manifestó su interés, pero aún no se avanzó en acuerdos, todavía no se habla de las posibles inversiones, ni los plazos para finalmente radicarse”.

De todos modos señaló que “en principio directivos de la firma Consolmy Energy, manifestaron su interés para establecerse en Huergo, para comenzar a fabricar luminarias led y paneles fotovoltaicos, y más adelante la posibilidad de establecer un parque solar para la generación de energía eléctrica”.

Martínez apuntó que los primeros contactos con representantes de la empresa comenzaron en 2016, y que se retomaron meses atrás. “Hubo algunos planteos por parte del municipio, como por ejemplo que se inscriba como empresa en el país para contar con el reconocimiento”, precisamente en marzo de este año, según detalla el Boletín Oficial de la República Argentina, se conformó la inscripción de Consolmy Energy Argentina SRL.