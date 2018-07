Facilitan la radicación de profesionales de Venezuela

La subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia actuará como facilitadora en aquellos casos en los que las personas que lleguen desde Venezuela a Neuquén tengan problemas para acreditar su documentación.

Nohelia García es oriunda de Punto Fijo, la ciudad más poblada del Estado Falcón, próxima a Caracas. Es referente del grupo de venezolanos en la provincia. Explicó que uno de los principales problemas de quienes migran al país es que “se vienen sin la apostilla”.

La Apostilla de La Haya es una certificación notarial acordada por los países miembros de la Convención, que permite agilizar los trámites exigidos para documentos públicos, que deben ser validados por vía diplomática o consular. Es una manera aceptada internacionalmente de autentificar y legalizar títulos académicos, notas certificadas, programas de estudio (ver aparte).

“Nosotros recibimos a todos aquellas personas de origen venezolano que por diversas razones no puedan tomar contacto con su representación consular, con su embajada o no puedan cumplimentar los requisitos mínimos exigidos para llevar adelante las Apostillas de Haya en toda su documentación. Nosotros no otorgamos las apostillas, pero queremos ser facilitadores de reunir la información e ir periódicamente llevando el caso de cada uno, puntualmente en Buenos Aires, a Derechos Humanos y a Cancillería”, aseguró la subsecretaria Alicia Comelli.

Agregó: “Cuando te querés radicar en un país, aunque sea transitoriamente, aplicar para un trabajo, hay otros requisitos que tiene que ver con las partidas, con antecedentes penales, toda esa documentación se tramita por las embajadas o los consulados con las Apostillas de la Haya. Es lo que hoy por hoy es el gran problema ¿Cuál es el problema? Que no tenemos delegación consular en la región y están en Buenos Aires. Hemos convenido en aunar esfuerzos. Es un tema humanitario que requiere cualquier persona en el ejercicio de su derecho a migrar”.

Quienes quieran acercarse a la subsecretaría a consultar por el tema pueden hacerlo de lunes a viernes, de 8 a 15, en Carlos H. Rodríguez 90, primer piso de la ciudad de Neuquén.

“El 2 y 3 de agosto ya anticipamos como un turno para ir a llevarle los temas (a Buenos Aires), vamos a hacerlo periódicamente”, indicó Comelli.