Frutas y verduras en la Región Sur: todo viene de afuera

Actualmente, en promedio en Jacobacci, el kilo de tomate cuesta alrededor de $ 30 al público, la banana de Ecuador $ 40 pesos, la paraguaya un poco más barata pero no tiene el mismo sabor, la frutilla $ 130, ciruela $ 35, lechuga $ 35, espinaca entre $ 85 y $ 90, acelga $ 18 y la palta chilena o mexicana $ 180. La nacional vale la mitad.

León sostiene que abastece la ciudad con frutas de una chacra familiar, de la zona de Roca, y con productos adquiridos en esa ciudad y en el Mercado Central de Neuquén. “Hay que buscar precio y calidad. Los chacareros bolivianos, por ejemplo, producen mucho y la llevan a Neuquén. El mercado abre cuatro horas por día. Tenés que ir y elegir y los precios dependen de la calidad y, fundamentalmente de la oferta. Actualmente, por ejemplo, la papa, batata, zanahoria, etc... entra de Mendoza, aunque también está ingresando zanahoria de Trevelín, Chubut. Más adelante todo entra del norte... la verdura, los cítricos, etc., y cambian los precios. Por ejemplo un cajón de tomates de Mendoza hoy vale 300 pesos, en el Valle $150. Después llegas a pagar hasta $600 porque empieza a escasear”.

Afirma que a la ciudad ingresan entre 8 y 10 camiones de verdura por semana. Un chasis puede traer entre 250 y 350 bultos y el doble si el camión viene con acoplado. “Se consume mucha fruta y verdura, sobre todo en verano. En invierno baja un poco la demanda y también hay productos que no se consiguen. A partir de esta época todo lo que ingresa del Valle es de cámara de frío”, afirma.

Javier León, integrante de una familia proveedora de frutas y verduras.

Hubo épocas en que el recorrido de 75 km de Maquinchao a Jacobacci demandaba

hasta 4 horas.

Con asfalto es otra cosa para preservar la calidad

A lo largo de los años, poder abastecer de frutas y verduras a la Región Sur no ha sido fácil para los proveedores y comerciantes. Los intensos fríos y las rutas que hace una década eran de ripio generaban numerosas complicaciones y pérdidas.

Oscar García admite que hasta hace poco tiempo tardaba entre 3 y 4 horas para recorrer los 75 kilómetros que separan a Maquinchao de Jacobacci. “Había que venir muy despacio... a vuelta de rueda. Si no, llegaba todo molido. Hoy, con el asfalto eso cambió”.

León recuerda que cuando su papá Diego transportaba la verdura y no existía el puente de Paso Córdoba, tenían que cruzar el río por Balsa Las Perlas y Cerro Policía. “Llegaban a tardar hasta 16 horas... Siempre me cuenta una anécdota de un chofer que, como era tan largo el viaje, traía las cerezas en la cabina del camión para que no se le pongan feas... Pero cuando llegaba a Jacobacci el cajón llegaba vacío porque se las comía todas”, agrega sonriente.