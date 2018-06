Gasoducto: empresas de El Bolsón reclaman “más de 3 millones” adeudados por empresa subcontratista

“El conflicto, lejos de solucionarse, solo se fue dilatando y no se dieron respuestas. Los estafados somos pequeñas empresas de la región”, evaluaron hoy los referentes de unas 20 firmas que reclaman a Petroweld S.A. “unos 3 millones de pesos” por la prestación de servicios diversos, entre proveedores de áridos, madera, transporte, soldadores, alojamiento y gastronomía.

Cabe recordar que dicha empresa fue subcontratada por Contreras Hnos. para trabajos relacionados a la ampliación del gasoducto cordillerano, en el tramo entre Esquel y El Bolsón, y a cuyos responsables no fue posible ubicarlos en la zona.

“Nadie da la cara. La empresa Contreras, quien ganó la licitación de la obra, dice no poder encontrar a la firma que ellos mismos contrataron. Si los proveedores quieren cobrar, nosotros mismos debemos ubicarlos”, precisó Armando Ramírez, uno de los acreedores.

Anticipó que “no vamos a dejar de reclamar lo que nos corresponde por derecho; tenemos contratos y facturas emitidas; cheques sin fondo. Solo pedimos que se nos respete como comerciantes y pequeños empresarios.

“Solo reclamamos una respuesta”, insistió. “Si Contreras, que contrato a Petroweld no puede dar con sus responsables, cómo quiere que lo hagamos nosotros, los pequeños comerciantes que creímos en su seriedad y compromiso de pago; debería darles verguenza y tener un poco de conciencia social porque lo que generaron en su pasada por la Comarca Andina es un conflicto social al provocarnos a nosotros perdidas economicas que, tal vez para ellos son de montos insignificantes, pero para nosotros son significativos”, puntualizó.

En el marco del reclamo, el miércoles decidieron interrumpir los trabajos a la vera del la ruta 45, en Cerro Radal (ejido de Lago Puelo), donde bloquearon el funcionamiento de una maquinaria de gran porte. Sin embargo, “nos fotografiaron de manera intimidante a quienes permanecíamos al costado de la ruta y hasta se nos insinuó que éramos nosotros quienes incurríamos en un delito. Y hasta que Contreras podría iniciarnos acciones legales por las horas de suspensión de tareas”, denunciaron.

A su turno, el concejal de Lago Puelo, Alejandro Márquez (FpV), agregó “a los trabajadores, involucrados en una serie de conflictos y que motivó una reunión muy dura en la Secretaría de Trabajo de Esquel, y donde al parecer Contreras se haría cargo de las sumas adeudas”.

“Por arte de magia, Petroweld robó, huyó y no lo pescaron”, graficó en referencia a montos “que van desde los 150 mil al millón y medio de pesos”. Además “se pone en peligro la continuidad de la obra, que debe llegar a San Carlos de Bariloche. Ya en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de la Nación están al tanto de la situación. No es posible que no se controle a estas empresas subcontraristas sin capacidad técnica y financiera que terminan siendo beneficiarias de obras subcontratadas”, concluyó.