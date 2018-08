Gobierno anunciará hoy subas en las asignaciones familiares

Los gremios estatales pedirán hoy correcciones de la pauta salarial mientras que el gobierno rionegrino se centrará -por ahora- en mejoras en ciertos conceptos. Así, el gobernador Alberto Weretilneck ya adelantó que las asignaciones familiares subirán con los haberes de agosto.

Los cambios fueron trazados ayer en contactos previos (con ATE y UnTER) aunque el porcentaje final quedaría resuelto hoy en los encuentros formales y, según trascendió, las asignaciones podrían hasta duplicarse.

Se sabe que ese “item” requiere una suba importante porque la escala rionegrina está desactualizada en referencia a la nacional. En Río Negro, un monto por hijo está en 450 pesos y Anses abona 1.538 pesos. Caso similar presenta Neuquén, su asignación equivalente llega a 360 pesos y, esta semana, anunció un alza del 50%, en dos cuotas, y llegará a los 540 pesos. El registro de la Función Pública consigna que unos 18.000 estatales cobran alguna asignación, esencialmente la de hijo.

El análisis salarial del gobierno con los gremios se cumplirá hoy en dos ámbitos. Se realizará la paritaria docente, desde las 10, y se reunirá el Consejo de la Función Pública, a partir de las 11, con la participación de representantes de Upcn y ATE. Igualmente, se sucedieron ayer diálogos previos de funcionarios con el secretario general Rodolfo Aguiar mientras la ministra Mónica Silva se juntó con la dirigencia de UnTER.

Hoy, el gremio docente insistirá con un inmediata correccional de la pauta salarial, considerando que el 15% se completará en los haberes de setiembre ya estará desfasado en varios puntos con la inflación. En cambio, ATE plantea su pretensión de un análisis general aunque se concentró en las subas para las asignaciones.

En ese enfoque, esa organización difundió un comunicado “exigiendo que las asignaciones deben aumentar -por lo menos- el 150%”. Ese gremio destacó que “el ajuste que intenta aplicar Macri” no puede servir de excusas para Weretilneck”.

Luego, reiteró que “la provincia paga 450 pesos por hijo o hija, lo que representa una de las más bajas del país. Nuestros hijos no pueden valer menos que los hijos de los estatales de otras provincias y acá hace cuatro años que no se habla de este tema tan sensible. Sólo se entiende a partir de la displicencia de los gremialistas que tenían a su cargo está demanda”.