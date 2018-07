Gutiérrez: “La baja de asignaciones es una medida que nosotros no compartimos”

“La zona desfavorable no es un privilegio, no es un beneficio para quienes habitamos y construimos el destino de la Patagonia y de un país y de una república federal. No hay equidad en la disminución de la zona desfavorable en las asignaciones familiares de los trabajadores de la Patagonia. Hay que nivelar para arriba, no hay que nivelar para abajo”, dijo el gobernador, Omar Gutiérrez, en conferencia de prensa esta mañana a raíz del recorte dispuesto por la administración de Mauricio Macri y que en la provincia alcanza a 70.000 neuquinos.

Calificó a la decisión de “no federal”, “centralista” y que “pretende concentrar el desarrollo económico y social en otros lugares.”

“Es una medida que nosotros no compartimos y que vamos a llevar adelante las acciones pertinentes y necesarias como se está haciendo en el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, como se está haciendo en la Legislatura de la provincia de Neuquén, como se está haciendo en el Congreso donde nuestra diputada Alma “Chani” Sapag y nuestro senador Guillermo Pereyra, al igual que el bloque del Movimiento Popular Neuquino, están presentando los respectivos pedidos de declaraciones y comunicaciones para manifestar cuál es la causa de nuestra opinión distinta frente a esta decisión que se ha tomado”, afirmó el mandatario.

Y agregó: “hay que salvaguardar los derechos adquiridos, la previsibilidad jurídica y económica de la cual tanto se profesa y se dice es la que está en juego en estas decisiones y son base para las inversiones de las empresas, son base para generar desarrollo social.”