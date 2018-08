Gutiérrez y Figueroa cara a cara en el aniversario de Chos Malal

Luego de los “chisporroteos” por la lista de unidad entre el gobernador Omar Gutiérrez, el ex mandatario Jorge Sapag y el titular del gremio petrolero Guillermo Pereyra para renovar cargos partidarios y que dejó afuera al vicegobernador Rolando Figueroa, el presidente de la Legislatura y Gutiérrez volvieron a verse cara a cara.

Sucedió ayer en el acto oficial por el 131 aniversario de la ciudad de Chos Malal, donde compartieron recorrida de obras, palco y visitas protocolares; mantuvieron las formas pero sin demasiado entusiasmo reflejado en sus rostros y actitudes corporales. También se sumó a los festejos Pereyra, quien también tuvo su lugar reservado en el palco oficial.

El pasado 23 de julio, el MPN anunció una lista de unidad para cargos en la Convención, en la Junta de Gobierno y para 15 de las 22 seccionales. El gran ausente fue el vicegobernador que no tardó en salir a explicar porqué no lo participaron del convite. “Yo no quité los pies del plato. Me quisieron sacar del plato”, expresó en medios locales.

Su descargo llegó a través de una carta abierta. “Como actual presidente de la Convención de nuestro partido, no he sido convocado a ninguna reunión de manera oficial ni extraoficial. He decidido no disputar los cargos para no legitimar políticas de nuestro partido con las cuales no estoy de acuerdo y porque no pretendo a título personal, imponerme a nadie. Pero efectivamente estoy participando”, expresó.

En el texto, Figueroa reconoció además, aunque de manera implícita, diferencias con el gobernador Gutiérrez. “Tengo con algunos actores, protagonistas en la actualidad, profundas diferencias de visión política y creo que sería muy sano para todos generar el ámbito para poder expresarlas, entendiendo que lealtad no es lo mismo que reverencia sumisa”, concluyó.

Al día siguiente el encargado de gritar retruco fue el senador Pereyra y lo hizo también a través de una carta abierta. “No puede ahora reclamar no haber sido invitado a sumarse a la lista de consenso cuando el cargo que ocupa lo hace por el sector Azul, que detenta el 66% del órgano de la Convención” y continuó para asegurar que “se convocó a todas las corrientes internas sin obtener respuesta favorable. Jamás en su historia, el MPN excluyó a un afiliado que haya expresado su voluntad de participar”.

Pasado el intercambio epistolar pero con las diferencias políticas vigentes, ayer Gutiérrez y Figueroa estuvieron en el mismo lugar y a la misma hora.

Como parte de los festejos se inauguró un punto digital y Gutiérrez entregó créditos para emprendedores locales.