Habilitan un apéndice del hospital en Huincul

Huincul tiene desde ahora un centro de día en el barrio Otaño. El lugar, el primero del sistema público que se pone en marcha, funciona como una herramienta del servicio de salud mental del hospital local para brindar asistencia terapéutica ambulatoria. Los destinatarios serán las personas que afrontan enfermedades mentales o consumos problemáticos de sustancias.

La inauguración oficial fue el martes y el equipo trabajaba con seis pacientes. La psicóloga Alejandra Ferreyra, del servicio de salud mental explicó que es un “dispositivo que depende de algunas cuestiones de este servicio pero tiene una entidad propia”.

Se desempeñan Natalia Méndez, trabajadora social, las acompañantes terapéuticas Yoana Cabrera y María Fernanda Vázquez, y las enfermeras Daniela Hernández y Luisina Espeche.

Y para explicar cómo llegan los pacientes a este centro de día, Ferreyra especificó que desde el servicio de Salud Mental del hospital de Complejidad Media, se realizan las derivaciones. “El paciente tiene que haber sido evaluado previamente por el servicio de Salud Mental sea por psicólogo, psiquiatra o del servicio social, por lo menos que cumpla con requisitos y con criterios de ingreso a ese centro”, manifestó.

El centro de día recibe a los pacientes, que antes iniciaron el tratamiento, están estabilizados y a partir de allí se lo puede incorporar. “Es de patologías múltiples porque no sólo se abordan adicciones, esquizofrenias o trastornos de ansiedad. Son diferentes patologías y pueden tener desde los 15 años, en adelante”, dijo Ferreyra.

Y manifestó que si tiene una adicción, no debe estar en etapa de consumo; si es una esquizofrenia que no estén en pleno brote y si es un trastorno de ansiedad que se encuentre estabilizado de los ataques de pánico o por lo menos que no los tenga con tanta frecuencia, especificó la psicóloga.

Los pacientes acceden entonces a talleres y programas que se ponen en marcha.

Se dejó en claro que no se trata de un lugar de internación sino de un “espacio donde se concurre a un horario determinado. Puede ser diario, durante toda la jornada, o en ciertos horarios, dos veces por semana. Eso dependerá de las capacidades del paciente y de lo que el profesional quiera trabajar con él”.. Debido al equipo técnico que está nombrado para trabajar, no se podrán recibir, por el momento, a más de diez pacientes.