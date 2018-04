Habrá una audiencia por el reclamo mapuche en el loteo a orillas del Correntoso

La Confederación Mapuche Neuquina confirmó que se suspendió la audiencia prevista para este jueves por el hábeas corpus presentado y se realizará el viernes en el Juzgado de Paz una audiencia de conciliación en la que participará el fiscal general de la provincia, José Gerez y el fiscal de la IV Circunscripción Judicial, Fernando Rubio. La audiencia se da en el marco del hábeas corpus preventivo que presentó el lunes para evitar posibles detenciones en el Belvedere.

Hace cinco días, la comunidad mapuche del Lof Paicil Antriao ingresó a un loteo que busca impulsar un grupo empresario en plena montaña a orillas del lago Correntoso para impedir que avance la construcción de una calle pública y un loteo metros más adelante. Están ubicados en un sector del lote de Emanuel Ginóbili, por donde pasa la servidumbre de paso que desemboca en el loteo

Se trata del fideicomiso Correntoso, que con el visto bueno del ex ministro Leandro Bertoya y la Municipalidad de Villa La Angostura logró avanzar con una calle “pública” y un proyecto de loteo en un sector de la montaña amparado por la ley de Bosques provincial y Nacional. Son 87 hectáreas de bosque nativo con pendientes pronunciadas, categorizadas en zona “roja”, donde la ley sólo permite obra pública, pero no urbanizaciones.

Hoy, la comunidad convocó a los concejales para que recorran el polémico loteo y comprueben el daño.

También advierten que desde el gobierno provincial no se ha comunicado nadie, principalmente desde el Ministerio de Producción e Industria de quién depende el área de Bosques Provincial.

“Río Negro” intentó comunicarse con la subsecretaria de Producción, Amalia Sapag, a cargo de Bosques, pero la funcionaria no contestó los llamados.

Cabe recordar que desde el domingo pasado la Comunidad Paichil Antriao se encuentra acampando en la servidumbre de paso ubicada en el lote del basquetbolista Emanuel Ginóbili que comunica con el polémico loteo autorizado por la Provincia pese a infringir la ley de Bosques.