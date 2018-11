Hay 292 jueces y funcionarios que ya pagan Ganancias en Neuquén

Un total de 292 jueces, funcionarios y empleados del poder Judicial de Neuquén pagan Impuesto a las Ganancias. Se trata de aquellos que no tenían carrera judicial y asumieron un cargo con posterioridad al 1 de enero de 2017.

La Corte Suprema de Justicia revocó el martes pasado una medida cautelar, presentada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, y confirmó la plena vigencia de la ley 27.346, aprobada por el Congreso en 2016 (ver aparte).

Esta decisión no altera el criterio adoptado por el poder Judicial de la provincia: tributan quienes hayan ingresado a partir del año pasado y no pertenecían a ningún escalafón. En números totales roza el 10% de la planta de personal y el grueso de los que pagan son funcionarios.

De los cinco vocales del Tribunal Superior de Justicia hay uno solo alcanzado por la ley. Se trata de Germán Busamia que juró el 5 de junio pasado y previamente no ocupaba un puesto en el poder Judicial, ni provincial ni federal, sino que tenía su propio estudio.

Según esta interpretación conviven dos grupos: aquellos integrantes nombrados hasta el 31/12/2016 exentos de Ganancias, y los que ingresaron después de esa fecha obligados a pagar. Para Busamia esta diferencia afecta el principio de igualdad frente a las cargas públicas.

“Estoy convencido que se genera una situación de desigualdad salarial derivada de esta cuestión impositiva, porque tenés empleados, funcionarios y magistrados que realizan idéntica tarea, que cumplen idéntico horario, que deben cumplir idénticas obligaciones y perciben un salario de bolsillo distinto producto de que algunos quedan alcanzados por Impuesto a las Ganancias y otros no”, aseguró el vocal.

Consultado sobre si considera que todo el poder Judicial debería pagar el tributo respondió: “yo no tengo ningún problema con la aplicación del Impuesto a las Ganancias al poder Judicial en todos sus niveles en cuanto no genere esta distorsión una desigualdad salarial. La postura unánime que hay adentro del poder Judicial de Neuquén, por lo menos, es que no tienen una oposición a pagar Impuesto a las Ganancias mientras no sufran una reducción salarial, no quieren cobrar menos”.

Agregó: “en la actividad privada eso se llama “grossing up” que significa que yo te lo aplico, te lo descuento, pero del mismo bolsillo del empleador sale la suma necesaria para que esa persona no sufra ninguna alteración del salario neto de bolsillo”. En este caso el empleador sería el Estado.

El radicalismo intentó este año avanzar con un proyecto de ley en el Congreso para que todos los jueces y funcionarios pagan el impuesto, pero no prosperó.