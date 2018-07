Horneros: cayó un 80% la producción en cuatro años

“Nos hemos reunido con el gobernador Alberto Weretilneck tenemos proyectos, los hemos planteado pero no se han podido desarrollar”, manifestó.

“Del ladrillo no se habla en las fiestas nacionales u otros eventos. Se habla de la fruticultura y el petróleo. La promoción es importante”, dijo.

“La fabricación ladrillera no puede seguir así por las variantes y por las tecnologías de construcción que se han implementado. Se tiene que hacer un vuelco. Hay que tomar medidas para que vuelva a ser rentable para el productor y sus empleados”, dijo.

El delegado señaló que por la devaluación de la moneda no le sirve a los trabajadores de Bolivia venir realizar la temporada. Esto perjudica mucho, ya que la mano de obra principal es el cortador de ladrillos.

“Los horneros no se están abasteciendo con la leña y aserrín. La mano de obra está paralizada a nivel local”, remarcó Marinao.

Marinao teme que si la situación no se revierte “pueden desaparecer” y reclamó una política provincial.

Cada vez más ladrilleros se vuelcan a las tiendas de ropa

Aurora señaló que están desapareciendo los hornos de a poco porque los “números no cierran”.

“Antes se trabajaba mucho en el verano, pero hace tres años que esto no se cumple”, dijo.

“A veces piensan que como los bolivianos hacemos muchos ladrillos tenemos mucha plata pero no es así. Ahora las ganancias son mínimas”, dijo la hija de Aurora.

Ellos venden ladrillos de primera y segunda pero si a veces salen mal y no rescatan la inversión. Los 1000 ladrillos de primera están en 2800 pesos.

“Este trabajo es muy duro. No es para todos”. Concluyó, y luego, con timidez, se prestó para la foto que acompaña esta nota.

Esfuerzo diario para cambiar el futuro de sus hijos

Emilio explica que hoy las ganancias no son rentables pero como no tiene otro oficio se dedica a la actividad para alimentar a su familia.

“En tres años más no se qué va a pasar con los ladrilleros”, dijo con tono preocupado, mientras quemaba algunos que le quedaron del verano.

Una vez que se seca el material lo puede quemar, pero si no está bien seco queda como galleta, se parte. En invierno no realizan el trabajo de corte porque con las heladas el ladrillo se redondea.

Hace dos meses que no quemaba ladrillos. Tenía unos cortados del verano pero esperó a que se secaran para cocinarlos.

“Estoy quemando 40 mil ladrillones. Antes, cuando era más joven me gustaba la actividad. No sentía tanto el cansancio, pero ahora me cuesta más”, se lamentó.