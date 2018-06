Intendentes del FpV critican a Macri y respaldan a Soria

Tres elementos unifican los posicionamientos de los intendentes rionegrinos del Frente para la Victoria: la preocupación por la situación económica, laboral y social de sus Municipios, las críticas al gobierno nacional por sus políticas y por la falta de apoyo a los Ejecutivos locales de distinto signo partidario y el pleno acompañamiento a la candidatura de Martín Soria a la gobernación de la Provincia.

Quince jefes comunales, todos los que pertenecen al Frente para la Victoria, se reunieron en Sierra Colorada el viernes, mientras en Fernández Oro hacían lo propio los intendentes de otras fuerzas, que participaron de un encuentro con autoridades nacionales.

En la localidad de la Región Sur hubo unanimidad en los reclamos a Nación. “Estamos muy preocupados por lo que acontece en cada pueblo, donde crecen los despidos y la gente no puede llegar a fin de mes”, sostuvo al término de la reunión, Luis Ojeda, intendente de San Antonio Oeste, uno de los que estuvo en el cónclave.

Además, dijo que ninguno recibió aportes del tesoro nacional ni obras, como sí sucedió en comunas cuyos intendentes son aliados al gobierno nacional o al provincial, como Chimpay, Cipolletti o Bariloche, según mencionó Ojeda.

Finalmente, afirmó que los 15 manifestaron el pleno apoyo a Martín Soria como futuro candidato a gobernador.

Los jefes comunales no asistieron al encuentro que convocó el Ministerio del Interior en Fernández Oro, prefirieron hacer su propia reunión paralela donde denunciaron “discriminación” por parte de la Casa Rosada.

Convocados por el presidente del PJ, Martín Soria, participaron además de Ojeda, Pedro Dantas (Campo Grande), Ernesto Ayuelef (Pilcaniyeu), Sergio Hernández (Lamarque), Alejandra Mas (General Conesa), Claudia Montanaro (Cervantes), Daniel Belloso (Choele Choel), Carlos Vazzana (Villa Regina), Pablo Delgado (Luis Beltrán), Miguel Jara (Pomona), Patricio Collil (Ramos Mexía), Luis Ivancich (Godoy) y David Mendoza (Belisle). El anfitrión fue Fabián Pilquinao.

“Como intendentes peronistas, sabemos que gobernar es responsabilidad de quien fue elegido para eso, no de la oposición; y que gobernar bien, es lograr que nuestros vecinos vivan mejor, no peor. Estas simples nociones, aunque sean obvias, no parecen ser comprendidas por el gobierno nacional. Un gobierno que anuló la obra pública, aniquiló el mercado interno, nos inundó de importaciones y nos enterró en deuda externa”, sostuvieron en un comunicado elaborados tras la reunión.

“Como jefes comunales, nuestros despachos son la primera puerta donde reclaman los que menos tienen”, agregaron.