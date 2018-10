Intendentes dicen poco pero miran de reojo la reelección

A un año de las próximas elecciones, los municipios del Alto Valle Oeste tienen pocas definiciones de candidatos. De los seis ciudades que abarca la zona que va de Fernández Oro a Catriel todavía ninguno de los intendentes anunció su proyecto para 2019.

Hay dos que lo tienen decidido, pero dependen de otros factores. Los restantes prefieren no hablar del candidaturas en un año de “crisis” y uno de ellos ya resolvió que irá por otro mandato.

El intendente de Catriel, Carlos Johnston (Movic), ya adelantó que irá a la Justicia para que habilite su “re-re”, ya que la Carta Orgánica que se puso en vigencia este año no permite más de dos periodos electivos.

Otro mandatario que dijo ser candidato firme a la reelección es el cipoleño Aníbal Tortoriello (PRO). El empresario ya avisó que “soy candidato a intendente y precandidato a gobernador”. Dependerá de los resultados de la encuesta que haga Cambiemos en Río Negro.

Si Tortoriello es la mejor opción, a la ciudad por el oficialismo irá Bruno Bordignon (UCR), actual secretario de Gobierno.

En Fernández Oro, Cinco Saltos y Cordero los mandatarios no quieren hablar de candidaturas. “A los únicos que les interesa es a los políticos, no es un tema en la agenda de la gente”, expresó Mariano Lavín, radical que ganó en el 2015 por Todos Somos Oro. “Estamos con las energías puestas en terminar esta gestión y cumplir los objetivos, no estoy tentando con otra candidatura”, deslizó. Otro nombre que aparece como posibilidad es el de Juan Reggioni (FpV), exintendente orense. “Dependerá de las encuestas”, adelantó una fuente pejotista.

El esa sintonía se manifestó el jefe comunal de Cordero, Gustavo Pita. “Tenemos un Municipio activo y mil cosas por hacer, no estamos ahora pensando en las elecciones. Si el gobernador no lo está haciendo, menos nosotros”.

Este medio intentó comunicarse en varias oportunidades con el intendente de Cinco Saltos Germán Epul (JSRN) pero no obtuvo respuesta. Fuentes allegadas al mandatario dicen que tampoco definió qué hará el año que viene.

El que no podrá participar por cuestiones legales es el presidente del Concejo Municipal de Campo Grande, Pedro Dantas (FpV), ya que transita su segundo mandato y como en el caso de Catriel, no le permite más de dos mandatos seguidos en cargos electivos.