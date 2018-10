Intendentes no se resignan y reclaman nueva ley de copartipación

La abundancia de ingresos que Neuquén espera para el 2019 abrió pocas expectativas entre los intendentes que esperan rediscutir el régimen de coparticipación. Pese a que las previsiones indican que los recursos crecerán al ritmo del aumento de regalías y recaudación, los jefes comunales interesados en cambiar sus índices de distribución no anticipan un debate posible.

Según la información que el ministerio de Economía envió a los municipios, el año que viene se repartirán más de 12.050 millones de pesos vía transferencias automáticas, casi el doble de los 6.110 millones de pesos que se habían presupuestado para el 2018. Las regalías aportarán la mayor porción de recursos a la masa coparticipable, que se termina de completar con los fondos que ingresan por coparticipación federal y por la recaudación de impuestos provinciales.

“La complejidad de discutir un nuevo reparto radica en que todos los intendentes deberían ponerse de acuerdo. Yo sería el primero en sentarme, pero sé que muchos de mis colegas no”, analizó Darío Díaz, intendente de Añelo. La localidad que administra fue una de las que más creció en los últimos años producto de la actividad generada por Vaca Muerta, pero recibe apenas un 0,82% de los recursos que se reparten. Para el año que viene, se previó una partida de 98 millones y espera recaudar una cifra similar en concepto de tasas.

Su par de Rincón de los Sauces, Marcelo Rucci, también reclamó la necesidad de actualizar los parámetros por los que se distribuye la coparticipación, aunque no auguró un debate viable. “Tendrían que ponerse de acuerdo todos los intendentes para actualizar la ley. Si se tomara en cuenta el crecimiento de la población, recibiríamos mucho más, pero no lo vemos posible”, señaló. Dijo que la mayor cantidad de recursos que ingresarán el año que viene, “es algo importantísimo para los municipios que no son autosuficientes” como Rincón, aún cuando el reparto sea escaso.

El proyecto de presupuesto que está elaborando el gobierno provincial prevé enviarle 196 millones el año que viene, un 1,63% del total. El monto es similar al que recibirá Senillosa, ciudad a la que ya en 2010 duplicaba en cantidad de habitantes, y menor al de Las Lajas, a cuya población cuatriplica.

Para el intendente de Cutral Co, José Rioseco, también es necesario “poner blanco sobre negro para que se vea qué municipios no saben administrar”. El jefe comunal, quien recibirá el año que viene 1.124 millones de pesos, admitió que “la ley sigue teniendo una desproporción”, pero cuestionó que la mayoría de los municipios se acostumbraron a golpear las puertas de la provincia para obtener más recursos.

“Cuando al chancho lo alimentamos con dulce de leche, es difícil después cambiarle el paladar”, ironizó.