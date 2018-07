Iribarren planea un fuerte ajuste en el municipio de Sierra Grande

Es inminente un fuerte ajuste que se daría en el municipio de Sierra Grande, donde el intendente Nelson Iribarren no descarta incluso achicar a la mitad sus funcionarios.

El mandatario dijo que llegan a fin de mes “con lo justo, es necesario mantener un equilibrio financiero para pagar sueldos y realizar el mantenimiento; y ofrecer servicios en la localidad”.

Iribarren piensa en quedarse con la mitad de los funcionarios e incluso fusionar áreas como Turismo, Medioambiente, pero los mismos funcionarios han realizado otras propuestas e incluso trabajar gratis.

Ese cambio no se da aún porque los funcionarios le han pedido seguir o finalizar los programas que se llevan a cabo. Señaló que hoy no pueden pagar con comodidad combustible, viajes “estamos al borde del colapso estoy pensando un ajuste en planta de funcionarios”.

Según los cálculos hay que hacer una reducción económica del orden de los 400 a 500 mil pesos mensuales. Por otro lado el ajuste tiene por estas horas en la agenda a los becados que tiene el municipio, que ofrece una remuneración a cambio de horas de trabajo.

“Hemos tomado la decisión política de absorber mucha gente que tiene necesidades para que tengan un ingreso, esa es una decisión política pero queremos que cumplan con la tarea encomendada”, sostuvo Iribarren.

Agregó que “se detectan muchos becados con certificados médicos, otros van cuando quieren, y es injusto para los que cumplen, por eso se hará un control. Hoy los ingresos de coparticipación alcanza solo para pagar sueldos, expresó por eso es necesario empezar a achicar”.

También fue crítico con los gremios porque “se toman atribuciones y hay un delegado por área, son muchas áreas y no labura nadie y no hay equilibrio, no me va a temblar el pulso, sea cual sea el gremio, no quiero que el ajuste pase por la gente”.

El mandatario señaló que “este mes llegamos bien para el pago de los sueldos y para el aguinaldo ahorramos. Se pagará a los empleados a mediados de mes”.