La Bancaria amenaza con un paro sorpresivo para la semana que viene

De no conseguir una respuesta favorable, el gremio de los bancarios amenazó con realizar un paro sorpresivo de 24 horas la semana que viene. Puede ser “cualquier día de la semana, desde el martes hasta el viernes”, anunció el secretario adjunto del gremio la Bancaria, Joaquín Pimentel en dialogo con “Río Negro”.

Ante la propuesta de un 7% de aumento salarial en cuotas, rebaja del 50% del bono del día del bancario y la eliminación completa del bono que se cobra a principio de año, Pimentel la describió como una “provocación”, por parte de la patronal.

“Lo que ofrecieron no lo podés tomar textual, porque es como escupirte. Esto no es más que una maniobra de negociación”, dijo el secretario adjunto. Y reconoció que las expectativas no son muy altas pero que la Bancaria “va a pelear por lo suyo”.

La proyección que hace el gremio es que la inflación no es del 15%, “las consultoras la sitúan por arriba del 20%, así que la única manera de aceptar el 20% es con una cláusula gatillo o con una de revisión, pero esta última es un peligro porque es empezar de nuevo, la patronal te puede decir que la revisión es cero”, dijo Pimentel.

En la última semana de marzo los bancos redujeron seis horas totales al servicio de atención al cliente, como medida de fuerza. Por Semana Santa y por el feriado de Malvinas estarán cerrados hasta el lunes inclusive.