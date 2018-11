La Corte Suprema obliga a Río Negro a resolver problemas habitacionales

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, haciendo lugar a un recurso de queja interpuesto por la Defensora Pública de Río Negro, Dolores Crespo, instó al Estado rionegrino a que resuelva los problemas habitacionales que presenta una vivienda ocupada por una mujer de 63 años y sus dos nietos, uno de ellos en situación de discapacidad.

Aludiendo a que “existía riesgo cierto, actual e inminente de colapso de techos y electrificación de paredes”, la Defensora oficial inició un amparo contra la Provincia de Río Negro, el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) y el Municipio de Viedma para que se realizaran de forma urgente “las reparaciones necesarias en dicha unidad habitacional”.

Si bien en primera instancia la Jueza de familia admitió el amparo instando al IPPV a que resuelva la problemática habitacional en el término de 30 días para evitar “el riesgo en la vida y en la salud de quienes la habitan”, el Estado apeló a través de la Fiscalía, y el trámite continuó en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia.

La respuesta del máximo Tribunal fue la no admisión del recurso al considerar que el tema requería “una mayor amplitud de debate y prueba para su dilucidación” y que tal recurso no constituía la vía procedente por no tratarse la sentencia apelada, de una definitiva. Ante tal resolución, la Defensora presentó la queja ante la Corte Suprema de Justicia. Fuentes oficiales dan cuenta de que el caso sería del año 2011.