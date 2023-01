La increíble historia que une al neuquino Jeremías Madrazo con Hernán Casciari

La vida de Jeremías Madrazo está atravesada por casualidades que, en definitiva, terminaron bien. O por lo menos, así él lo cuenta cuando hace el repaso de los episodios que le han pasado en estos últimos años, pero que lo trajeron hasta acá.

Dos eventos aleatorios se cruzaron en su vida para llevarlo a una popularidad masiva en redes sociales, donde se destacan su perspicacia y su inteligencia para generar momentos y contenidos virales. Uno de ellos fue el registro en video del hit callejero «Eduardo vení a buscar a Juan Cruz», y el otro lo unió inexorablemente con el escritor y creador de contenidos Hernán Casciari.

«Es muy subjetiva la interpretación de las cosas que yo hago, pero es la forma que encontré para la narrativa» contó Jeremías en diálogo con «En Eso Estamos» de RÍO NEGRO RADIO, durante la emisión de este viernes.

El muchacho es oriundo de la provincia de Neuquén, pero un accidente cambió su vida antes de nacer. Ese evento, por el que estuvo internado por buen tiempo, y el asesoramiento de un pastor evangélico hicieron que su familia se convirtiera a esa religión.

Como era de esperarse, la rebeldía lo encontró de adolescente, desconfiando de ese Dios todopoderoso que, los creyentes decían, lo había salvado. Entonces, «había quedado con un pesar existencial después de haber matado a mi Dios, y eso se intensificó en la pandemia» contó.

«Me empecé a dar cuenta de que no había más profundidad que las cosas que están pasando a mi alrededor» resumió con brillantez Jeremías. Por ese motivo, el muchacho registra de manera escrita y gráfica todo lo que sucede alrededor de él.

De Carlos Maslatón a Hernán Casciari en el mismo arco narrativo

Antes de llegar a Hernán Casciari, Jeremías tuvo un acercamiento con Carlos Maslatón, a pesar de no compartir su ideología. La edición de un video personal de TikTok lo llevó hasta ahí, por el que el personaje de la derecha argentina lo convocó a filmar, en ese entonces, un acto de Javier Milei.

«Yo charlaba con la gente y las puertas se abrían. Y me empezó a parecer interesante el mundo de Generación Zoe, que un poco funciona como una iglesia evangélica. Quise ir a unas reuniones y los patovicas no me dejaban filmar las reuniones» contó Jeremías sobre su curiosidad.

Sin embargo, la vida lo llevó delante de una manifestación de estafados por Leonardo Cositorto, dueño de Generación Zoe, donde se cruzó a un notero de C5N que le cambió la vida. «Literalmente fue un freestyle» definió el chico sobre esa desopilante charla, que finalmente lo llevó a las puertas de Hernán Casciari tras declarar, con ironía, que el escritor «me enganchó con un Ponzi de libros».

Esa declaración hizo que Casciari se contactara con él y le ofreciera trabajo. «Nos juntamos a tomar un café y nos caímos bien, nos llevamos re bien» reveló Jeremías, quien maneja las redes sociales de «Orsai».

«Siento que tengo mucha suerte. Pero también es el hecho de estar haciendo cosas, porque me divierte levantarme todos los días. Hay algo de estar a la espera, observando las cosas… Mientras las cosas que me interesen me den trabajo, voy a estar bien» concluyó.

