La interpelación al intendente de SAO sigue en la incertidumbre

Sigue generando polémica la interpelación al intendente Luis Ojeda (FpV) por la falta de controles en la cancha del club Racing en la que se produjo el fallecimiento por electrocución del joven Nicolás Gutiérrez (17) el 23 de febrero. La fecha prevista para la sesión es el próximo 3 de mayo. Pero las posturas sobre lo que ocurrirá ese día son divergentes.

El intendente sostiene que “no se presentará” a ese acto, ya que “no está reglamentado el artículo de la Carta Orgánica que lo enmarca”. Los ediles de su bancada apoyan su postura, y adelantaron, a través de un comunicado, que no presenciarán la sesión ya que “oportunamente hemos manifestado nuestra posición votando negativamente”.

Los que mantienen una posición diferente son los concejales de las bancadas opositoras (JSRN y UCR) y el titular del cuerpo Luis Esquivel (FpV en disidencia). Ellos son los que aprobaron la ordenanza que habilitó la modalidad y esperan que Ojeda comparezca la semana próxima.

Esquivel fue el que se mostró más duro con respecto a las consecuencias que el jefe comunal debería afrontar al no acudir. El edil no dudó al considerar que “se le van a iniciar las acciones legales que correspondan si no se presenta. Afrontaría presentaciones por mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de funcionario público” aseguró.

Esquivel dijo que “es falso que no esté reglamentada la interpelación. Figura y está vigente en el reglamento interno del Concejo Deliberante. No habla expresamente de la figura del intendente pero está reglamentada. Y las interpretaciones de las normas las hace el CD. Nosotros nos dictamos nuestro propio reglamento” afirmó el dirigente.

Por su parte Ojeda insistió en que con la presentación de un escrito-que fue rechazado por el cuerpo-quedó cerrado el tema. “Se lo mandé al CD y a la Justicia. No es correcto que me presente a participar de un acto que no está reglamentado y no me ofrece ninguna garantía” reiteró.

Cabe recordar que al municipio se le cuestiona el rol de contralor de las actividades que ofrecía el club Racing. Los opositores alegan laxitud e impericia, mientras que el oficialismo manifestó que buscan “politizar” la tragedia que acabó con la vida del adolescente.