La Justicia prevé gastar en el 2019 más de $ 5.000 millones

El poder Judicial de Neuquén fijó un presupuesto de 5.255.611.352 pesos para 2019. El Ejecutivo le aportará en esta oportunidad 1.634.606.409 pesos. El 86% de los gastos corrientes está destinado a personal.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aprobó por acuerdo extraordinario el anteproyecto de ley con el esquema de distribución de fondos. Ingresó ayer a la Legislatura para su tratamiento.

En los considerandos de la iniciativa los vocales sostuvieron que “en función de las pautas macrofiscales del gobierno nacional y los lineamientos del órgano rector provincial en materia de presupuesto, los recursos estimados en concepto de coparticipación, recursos propios y las posibilidades de aportes del Tesoro Provincial a través de contribuciones figurativas, sólo prevén cubrir las necesidades mínimas para hacer posible el funcionamiento de los organismos existentes.”

Agregaron que en materia de personal se cuentan “los cargos de la planta ocupada más el crecimiento vegetativo, sin contemplar partidas para financiar incrementos salariales, ni para la creación de nuevos organismos”. El proyecto indica que hay 2.322 cargos de planta de personal: 2.315 permanente y 7 temporaria.

En lo referido a obra pública se prevé la remodelación y ampliación de los edificios de calle Leloir 686 (Ciudad Judicial), de Rivadavia 205 (Cámara Civil) e Yrigoyen 175 (dirección general de Justicia de Paz, Mandamientos y Notificaciones) de la ciudad de Neuquén. También el edificio del fuero civil de Cutral Co, Tribunales de Chos Malal e inmuebles de los juzgados de Paz de todas las circunscripciones judiciales.

En cuanto a la composición del presupuesto 3.380.794.548 pesos corresponden al régimen de coparticipación; 200.000.000 son recursos propios; 40.210.395 representan transferencias del sector público nacional para erogaciones de capital y 1.634.606.409 pesos son contribuciones del Tesoro.

El creciente financiamiento del poder Ejecutivo al Judicial, en detrimento de la autarquía, fue objeto de críticas de los vocales en el anteproyecto de ley de 2016. En ese momento plantearon la revisión del porcentaje de coparticipación federal de impuestos, establecido en un 18%. Esto le permitiría al TSJ no depender exclusivamente del auxilio del gobierno provincial. Sin embargo el pedido no prosperó y en las iniciativas siguientes, incluida la de este año, no hicieron mención alguna al tema.