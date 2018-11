La Legislatura aprobará la expropiación del predio del colegio Estación Limay

La Legislatura tratará el viernes la expropiación del predio del colegio Estación Limay para su cesión en favor de la institución de Cipolletti. Ayer, la Comisión de Planificación otorgó un dictamen favorable de mayoría mientras el bloque del FpV reservó su decisión para el debate en el recinto parlamentario. Esta iniciativa -que impulsa el gobierno rionegrino- formará parte del temario de la sesión del viernes, conjuntamente con el presupuesto para 2019 y la derogación de las Primarias.

En Planificación, la fundamentación para la expropiación fue planteada por el secretario de Trabajo, el cipoleño Lucas Pica; el asesor gubernamental del Consejo Provincial de Educación, Pablo Núñez y miembros de la Asociación Mutual de Servicios Educativos Estación Limay.

Los funcionarios provinciales destacaron que la expropiación se originó por un pedido de intervención de la entidad del colegio frente a la imposibilidad de disponer de un edificio frente a su matricula de los 733 alumnos y los 129 puestos de trabajo.

Pica contó que ese establecimiento funciona en el mismo edificio desde hace 11 años y, este año, los propietarios se negaron a renovar el alquiler, por lo cual, la Asociación pidió la intervención del Estado porque no logra otro espacio ni dispone de fondos para su adquisición. Además, Educación advirtió que la estructura provincial no podría absorber esa matrícula. “Este tipo de proyecto no es fácil de plantear, pues estamos ante la disyuntiva de dos derechos: el derecho de propiedad por un lado y la utilidad pública por otro”.

En otra parte frente a los legisladores, el secretario aseguró que “la Estación Limay pidió una cláusula especial para que, tras la expropiación, la Asociación pueda hacerse cargo de la totalidad de los gastos erogados por el Estado provincial”.

La intervención estatal también fue defendida por integrantes de la Asociación. Por caso, Jorge Diez resaltó que “esta escuela nació por una necesidad” y recordó que “la escuela depende del aporte económico de los padres, en su mayoría de clase media”, por lo cual, “de haber subido la cuota” para la compra de un edificio , “no hubiesen podido continuar en la Institución”. Luego, Mariano Gattoni informó que se llegó a esta “situación después de transitar muchas instancias con la propietaria, y no es lo que nosotros buscábamos, pero hoy tenemos un serio problema que resolver”.

Posteriormente, Gastón D’Angelo explicó que un grupo de padres conformó una subcomisión “para garantizar el acceso a una inclusión educativa respetuosa”. Agregó que “actualmente las escuelas realizan una tarea de integración donde los chicos con discapacidad se pueden desarrollar socialmente pero no cognitivamente y que en Estación Limay buscan darle el conocimiento que necesita para formarse y tener un futuro mejor”.