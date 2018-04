La nieve atrae turistas a la cordillera en el finde XL

La nieve que cubrió entre el jueves y el viernes los cerros del sur cordillerano de Río Negro y Neuquén son el gran atractivo para este finde largo que tiene la particularidad, no menor, de que el lunes no es feriado sino no laborable (no habrá clases). Está claro que la ocupación casi plena de Semana Santa (que este año fue de cinco días) no se repetirá. En Río Negro, Bariloche y las Grutas tiene reservas que alcanzan al 35% a 40% de las plazas disponibles, pero en Neuquén, Villa Pehuenia espera mucha gente con una fiesta gastronómica.

El subsecretario de Turismo de la provincia de Río Negro, Joaquín Escardó, dijo que cada fin de semana largo es distinto.

Por caso, Semana Santa está muy cerca, es fin de mes, la temperatura en la costa atlántica no es el mismo atractivo cuando se piensa en playa.

Cuando las nubes desaparecieron, los cerros en torno de Bariloche aparecieron pintados de un blanco intenso.

Desde el Ministerio de Turismo de Neuquén aclararon que la mejor percepción sobre la actividad de este fin de semana largo se tendrá cuando esté finalizando.

De todos modos, la fiesta del chef que se realizará en Villa Pehuenia puso a la localidad entre las de mayor ocupación, con un 80% de plazas reservadas.

San Martín de los Andes, uno de los destinos fuertes de la cordillera provincial durante todo el año, tiene una reserva del 60%, el mismo nivel que se esperaría en Villa la Angostura, mientras que Caviahue también proyectan un alto nivel de visitantes, según contó el intendente Oscar Mansegosa.

Si bien a mediados de marzo las nevadas cubrieron de blanco la cordillera neuquina media y norte, Mansegosa apuntó que se repetirían durante el fin de semana largo en su localidad. En general, el clima para los viajeros irá alternando entre nubes y lluvias débiles.