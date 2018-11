La tarjeta para estatales se trata en la Legislatura mañana

El oficialismo otorgó dictamen favorable al proyecto de creación de una sociedad anónima para la emisión de una tarjeta de compra/créditos para los estatales rionegrinos. La oposición adelantó cuestionamientos pero su postura definitiva se advertirá mañana en la votación en el recinto.

La defensa del proyecto oficial correspondió al ministro de Economía, Agustín Domingo que concurrió esta mañana al Plenario de Constitucionales y Presupuesto. El funcionario -acompañado por parte de su equipo- comenzó con una introducción del objetivo de una tarjeta para los estatales aunque insistió que queda “todo por hacer”. Así, no daría mayores precisiones porque quedan cuestiones del instrumento para resolver o, en el caso de las tasas, no está previsto inicialmente financiación por parte de la provincia.

En su operatividad, Domingo estimó un plazo necesario de tres a cuatro meses para su puesta en marcha. Los legisladores del FpV insistieron en definiciones que el ministro no tuvo, por lo cual, especialmente, Nicolás Rochás resaltó esta situación que mereció respuestas de los oficialistas Facundo López y Alejandro Palmieri.

En principio, Mario Sabbatella consultó si no afectaría a los pequeños comercios y, en ese caso, Domingo entendió que a las grandes cadenas no le interesaría estos convenios con la tarjeta Río Negro Compras porque tienen sus propios plásticos. Después, Rochás requirió precisiones de estructuras y costos necesarios para la futura sociedad, a lo cual, el ministro afirmó no disponer todavía pero que los gastos serían los mínimos.

Posteriormente, Palmieri recordó una experiencia como exsecretario de Hacienda de Roca en 2006, con el intendente Carlos Soria, cuando se constituyó una sistema de compras para los municipales frente al esquema “monopólico” de UPCN. Resaltó el resultado del mismo en un intento de neutralizar críticas del FpV aunque, luego, el legislador disidente Ricardo Arroyo usó esa referencia para cuestionar que el proyecto oficial se genere para oponerse a UPCN, obligando a Palmieri a la aclaración que no era así sino que era en beneficio de los estatales.

Ya antes, Marcelo Mango había advertido porqué no se había consultado a los gremios y Domingo respondió que no se había consultado ni a los gremios, ni al agente financiero.

En sus fundamentos, el gobierno explicó que se pretende, en esta “coyuntura económica”, “participar en el mercado de tarjetas con sistema propio” para permitir a los empleados el “acceso al crédito en condiciones más favorables”. Remarcó que las “entidades financieras o comercios ofrecen” esta posibilidad con “tasas de interés que no se condicen con el escaso o nulo riesgo” ya que dispone de “códigos de descuento” que retienen sus acreencias directamente de los salarios públicos.