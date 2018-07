La UNCo se pronunció a favor de la despenalización del aborto

El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue se declaró a favor del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en su última sesión el 6 de julio. Fue por votación unánime de todos los consejeros presentes, alrededor de 40.

Con este pronunciamiento, buscan expresar su voluntad institucional de que se apruebe el proyecto en la Cámara de Senadores para que sea ley, comunicando así esta declaración a los senadores de las provincias de Río Negro y Neuquén para que evalúen su voto.

Además, el miércoles 8 de agosto, día de tratamiento del proyecto en el Congreso, habrá asueto académico y administrativo para “facilitar la movilización de toda la comunidad educativa durante la sesión en que la Cámara de Senadores”. Ese día se podría obtener la media sanción que falta para que el aborto legal, seguro y gratuito se convierta en ley.

Te puede interesar: “El aborto en Argentina es una realidad”, sostuvo la periodista rionegrina en Senadores

Entre los fundamentos de la Casa de Estudios, postulan que “en nuestro país se calcula que abortan entre 360.000 y 500.000 mujeres” y “que los abortos clandestinos son la principal causa de mortalidad de mujeres gestantes en nuestro país, causando más de 300 muertes por año, en su mayoría mujeres pobres y trabajadoras”.

Además, aseguraron que “el debate no es aborto sí o no, sino si clandestino o seguro y legal” y que “distintas encuestas indican que más del 60% de la población está a favor de avanzar en la despenalización y legalización del aborto”.

“La prohibición y penalización del aborto obliga a una parte mayoritaria de la sociedad a actuar según las convicciones de otra parte minoritaria, en cambio, la legalización del aborto no implica la imposición de valores morales, religiosos ni de ninguna índole a ninguna mujer, por el contrario, permitiría a todas las mujeres decidir sin poner en riesgo su salud”, expusieron.

Te puede interesar: Cruces en la primera jornada en el Senado por la ley de aborto legal

En este sentido, no sólo se pronunciaron a favor del aborto legal, sino que expresaron que esta no sirve si no está acompañada de la aplicación efectiva de la educación sexual y la distribución gratuita de anticonceptivos en todos los hospitales públicos.

“Con movilización de cientos de miles de mujeres, en su mayoría jóvenes y muchas de ellas estudiantes de todos los niveles en todo el país, se consiguió la sanción en el Congreso y el proyecto fue girado a la Cámara de Senadores”, analizaron en la resolución oficial.