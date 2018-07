La Universidad Tecnológica también sufre la falta de aportes

En la facultad regional del Neuquén de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) logran estar al día con el pago de los servicios necesarios para su funcionamiento a través de los recursos propios que generan por los servicios que prestan. De no ser así, no lograrían pagar las boletas porque las partidas remitidas desde Nación a la casa central de la UTN no son suficientes.

En Plaza Huincul la situación económica afecta a facultad Regional del Neuquén. Si bien no es tan delicada como la denunciada desde la Universidad Nacional del Comahue (UNC), la crisis ya genera preocupación.

“La UTN viene con una problemática desde principios de este año cuando había un atraso en las remesas que corresponden a servicios”, explicó el decano de la FRN, Pablo Liscovsky. En la última reunión del Consejo Superior, en junio, se les informó que se había recibido la partida de enero y una parte de febrero. “Esa remisión de fondos correspondientes a servicios de manera atrasada, y el índice inflacionario, más el costo de insumos, hace que exista una preocupación importante”, aclaró el decano.

Te puede interesar Docentes universitarios no iniciarán las clases en el segundo cuatrimestre

A través de los fondos que consiguen por sus servicios, la facultad está afrontando el pago de la energía eléctrica, el gas, telefonía e internet, y todo lo que está asociado al funcionamiento de esta casa de altos estudios.

“Internamente trabajamos por sistema de créditos. En la facultad se abonan las facturas y luego se remiten hacia la casa central y así se reenvían los fondos”, indicó Liscovsky, y advirtió que “pasa que no me los pueden reintegrar si no los tienen y ese atraso termina repercutiendo en todas las facultades”.

Liscovsky explicó que en la sede neuquina “tenemos un respaldo que nos permite sostener por el momento esto. Pero no es uniforme. Hay otras facultades que están en situación más crítica”, y acotó que esos malabares “no dejan de ser una situación anómala”.

Te puede interesar UNC: Diputados opositores quieren una ley de emergencia presupuestaria

Otra cuestión a considerar es que el presupuesto destinado a esta facultad no les permite cubrir el “100 % de todos los gastos”. “Con esa remesa que envía la facultad, que es lo que aprueba, pagamos un mes y los otros dos meses lo hacemos con fondos propios. Esa es nuestra realidad”, planteó el decano.

Entonces, si no fuera porque generan recursos por cuenta propia no podrían saldar los servicios. Todo el ingreso que generan es a raíz de las “actividades que realizamos”, concluyó el decano.

En la facultad local se dictan dos carreras de grado: ingeniería Química e ingeniería Electrónica. Además, hay tecnicaturas repartidas en los anexos del interior neuquino y en Catriel.