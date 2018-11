La vida de los que construyen su casa al margen del Estado

El gobierno tomó el tema en el año previo a las elecciones, en un contexto económico de crisis . El tratamiento de la ley es un gesto de alta visibilidad política frente a las negociaciones con las organizaciones, pero a diferencia del financiamiento social directo, no genera un compromiso de inversión a corto plazo.

En General Roca, varias familias hacen crecer al barrio Fiske Menuco hacia la barda, en una nueva toma que llamaron La Lomita. Con la gestión popular, lograron hacer el tendido eléctrico, el gas no llega y cada garrafa se cuesta 260 pesos que no alcanzan en invierno.

“Río Negro ”estuvo la toma 29 de septiembre de Bariloche en la viven 300 familias de nacidos en la ciudad y otros llegados de Buenos Aires, Bolivia, Paraguay y Colombia. Le piden al municipio no sólo los reconozca como interlocutores, sino que “regularice o expropie” las tierras.

La autogestión reemplazó a la asistencia oficial

Las calles frágiles y curtidas por el castigo de las lluvias muestran rápidamente las dificultades de vivir en un barrio irregular. Unos metros sobre el nivel de las calzadas aportan más datos; el cableado desprolijo, amontonado sobre postes que apenas se mantiene en pie muestra la irregularidad de los servicios. La falta de agua cloaca y gas completan el escenario. Pero a eso se le suma la falta de políticas de inclusión para los chicos. En el barrio no hay espacios verdes, no hay jardines estatales, ni colegios. Solo actividades gestionadas por los referentes barriales.

“No fue fácil, la relación con los gobiernos de turno siempre fue compleja. Recién ahora estamos empezando a tener respuestas a algunas demandas, pero sin luchar y movilizar no se consigue nada”, asegura Lorena que es una de las cuidadoras del jardín comentario del barrio que atiende a 32 niños entre 1 y 4 a años en el corazón del barrio.

Lorena Valdez, barrio Obrero, Cipolletti

Viviendas sobre las bardas, donde sólo vive el viento

En Las Lomitas, arriba del barrio Fiske Menuco, el viento promete llevarse puestas diez o doce casillas de madera y barro. Sobre la tierra dura en la que solo crecen jarillas y pichanas hay algunas cuchas de perros flacos y las casas de cantonera comienzan a ser revestidas con ladrillo de cemento. Una dentro de la otra, como muñecas rusas.

Es un día de semana por la mañana y pocos están en la toma. Frente a los ingresos, un camión del municipio llena un tanque de agua del que sacan todos los vecinos. Fransisco tiene 30 años y aprovecha a llenar una pileta pelopincho chica. Comenta que no es solo para bañarse si hace calor, sino para reservar agua.

Su familia está conformada por su mujer y cuatro hijas de 11, 7 4 y 3 años. Antes vivían en el barrio Malvinas. Pagaron alquiler por cinco años, pero sostenerlo cada vez se hacía más dificil. Escuchó por ahí que estaban tomando terrenos y se animó a ir, aunque el invierno amanazara.

“Nos metimos acá hace dos años. Como está la situación no se puede alquilar. Nunca me anoté en vivienda porque yo trabajo en negro y no tengo papeles que te piden. Y comprar un terreno o una casa es un sueño, pero imposible”, dice .

Desde arriba, se ve el gran barrio Fiske Menuco que se formó hace 15 años sobre tierras fiscales. Hoy suman unos 1.500 vecinos que se organizaron para conseguir agua potable, gas y luz. Elaboraron la cartelería con los nombres de las calles y consiguieron para los chicos clase de rugby, fútbol y vóley. Lo hicieron solos y enseñaron cómo hacerlo a los que vinieron después.

Al nuevo sector, Francisco fue uno de los primeros en llegar. Tenían miedo que los desalojen pero había que intentarlo. Dicen que les costó un ojo de la cara.

“Dicen que esto es de La Colonia Penal, así que tenía miedo que nos vengan a sacar pero nunca se acercó nadie a decir nada por suerte”.

Primero consiguió las maderas, después por medio del municipio consigió el hormigón para hacer una platea. Le puso techo de chapa. Según Fransico trabajó muy duro en su casa, pero también lo hicieron en el barrio. “Vendíamos pollo, empanadas para juntar plata para el tendido público. Algunas personas nos dieron una mano para conseguir los cables a precio costo, igual que los postes. Hicimos las instalaciones entre nosotros”.