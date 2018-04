Las inversiones en Vaca Muerta revivieron al Parque Industrial

El acuerdo para el desarrollo del gas no convencional trajo nuevos aires al Parque Industrial de Neuquén (PIN) y volvió a su ritmo de crecimiento habitual. Entre 2007 y 2015 el PIN creció un 60%, pero en 2016, la caída del precio del barril de petróleo frenó las actividades satélites que crecían al ritmo de Vaca Muerta. Hoy, con un boom de los proyectos gasíferos, la marcha se retoma.

Desde el Consorcio de Administración del PIN (Capin) sostienen que hay muchas empresas en lista de espera. “Después del acuerdo que permitió y justificó las inversiones necesarias para extraer y conducir el gas de Vaca Muerta, se vio una reactivación. Las grandes operadoras comenzaron a reinvertir y si bien están esperando reglas del juego más claras, se nota movimiento y las empresas de servicio se preparan”, dijo Luis Felipe Romero, presidente del consorcio.

El PIN se extiende por más de 400 hectáreas y todos los lotes que estaban disponibles ya fueron otorgados. De los 180 existentes, 30 están en construcción o desarrollándose pero 150 están activos y a todo vapor.

“En este año, entre el gobierno la municipalidad y el consorcio, se hará un relevamiento de cero en el área de servicios en la ex base aérea y Z1 (cercano a la rotonda de la bajada del aeropuerto). Allí, hay unas 120 empresas, están las últimas ampliaciones y pueden llegar a tener la posibilidad que se instale algunas firmas nuevas”, dijo Romero.

Si bien esa zona no tiene infraestructura de energía, agua, gas ni cloacas, se llevó una línea provisoria de energía. Además, se va a hacer un nexo del Mari Menuco para llevar agua y se la dejará lista para el nuevo desarrollo.

De todos modos, no será suficiente porque la lista de demanda de radicación es muy grande y no quedan zonas para ampliarlo. Es por eso que se están derivando algunas empresas a tierras de Plaza Huincul, Cutral Co, Zapala y Añelo.

Obras de avance

Desde el Consorcio del PIN cuentan que se aprovecharon los años de menor ritmo para acomodar tareas pendientes de lo que fue un crecimiento repentino durante el boom de 2014.

Se trabajó en varias áreas con un convenio con la Universidad Nacional del Comahue (UNC) y, por ejemplo, se están reforestando espacios comunes y veredas con especies autóctonas.

En el PIN Este se terminó la obra de alumbrado público y en esta segunda etapa se comenzó a avanzar en el PIN Oeste.

El año pasado se terminó el proyecto ejecutivo que se espera desde hace 40 años y consiste en la pavimentación de las calles internas del sector.

“Con la asistencia financiera del CFI se pagó la elaboración del proyecto ejecutivo para el pavimento de estas calles, que desde la inauguración son de ripio. El gran desafío en este año será conseguir los recursos para esta gran obra que le cambiará la cara al PIN”, dijo Romero.