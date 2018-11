Las mujeres copan los partidos políticos en Neuquén, pero no la “mesa chica”

El 52% del total de afilados a los partidos políticos en Neuquén son mujeres, pero la mesa chica en donde se toman las decisiones sigue copada por varones. La marea verde-violeta toca la puerta de las seccionales y la paridad de género aporta una llave. ¿Se trata de una nueva agenda que se incorpora o habrá una transformación en la forma de construir y ejercer el poder? “Yo creo que de “Ni Una Menos” a esta parte lo que ha ocurrido es que el colectivo de mujeres es definitivamente el sujeto político más importante que ha irrumpido en el país. La agenda de las mujeres es una agenda incorporada, no te puedo decir que ha sido incorporada a los partidos políticos”, analizó Soledad Martínez (46), intendenta de Zapala. De pertenencia al Frente Grande, inició su militancia en la Juventud Universitaria Peronista cuando cursaba abogacía. Señaló que los partidos están caracterizados por “ser estructuras ciertamente muy machistas”, pues “si hay un tema que fue ‘el tema’ de los varones durante toda la vida es la política y eso es muy difícil de romper por muchas modificaciones de carta orgánica o reglamentarias que haya”. “Yo no me imagino que le hayan dicho a un intendente que estaba loco, a mí me dicen muchas veces que soy una histérica”, advirtió sobre la violencia verbal naturalizada. El 2019 será la primera experiencia en la provincia con paridad de género en las listas, lo que se traducirá en una mayor presencia de mujeres en el recinto. Un primer paso. “No todas las mujeres se consideran feministas o adhieren a las luchas del feminismo, pero le va a dar la voz a cientos de mujeres que quizás de otra manera no hubiesen podido llegar”, planteó Ayelén Gutiérrez (32), diputada del Frente para la Victoria. Antes de ingresar a la Legislatura, su militancia era barrial y universitaria junto a La Cámpora, un espacio relativamente nuevo con el que intentan “refrescar” las ideas tradicionales del peronismo. “Todavía las prácticas machistas dentro de los partidos están muy arraigadas y se sigue dando esta lógica de entrar a los codazos. Nosotras creemos que esa forma es también absolutamente patriarcal y queremos cambiarla”, planteó. El abuelo de la concejal María Eugenia Ferraresso (38) fue el primer presidente de la comisión de fomento de San Patricio del Chañar y siempre trabajó junto a Felipe Sapag, fundador del MPN. “Sí, ha sido un partido donde ha tenido hombres que han sido nuestros fundadores, nuestros líderes y nuestros pioneros, pero también en otra época de la sociedad. Hoy, siglo XXI, el partido se está deconstruyendo y deberá seguir deconstruyéndose paso a paso. Hay muchas mujeres pujando por eso, somos muchas adentro del partido que tenemos también una visión del ‘feminismo positivo’, que advierte esta relación desigual y que queremos que cambie y exigimos ese trato igualitario. ¿Es necesario más? Sí, siempre es necesario más”, sostuvo ella. También es necesario para Julieta Corroza (42), quien hoy milita en un sector opositor del partido y quien se crió en una casa de padres radicales y una hermana activista en ATEN. “Se va avanzando de a poco. Siempre la conducción del MPN la llevaron unos pocos hombres que lo manejaron de manera muy patriarcal”, dijo. “Pasó en el armado de listas que los hombres decían que no tenían mujeres. Mirá alrededor: si hacés política, seguro tenés al lado a 50 mujeres que se están rompiendo el alma para que ganes la elección”, apuntó. Dijo que no importa tanto “de qué lado esté” cada una, sino participar. ¿Qué ocurre en los espacios de izquierda? Julieta Katcoff (34) es trabajadora social en el hospital Castro Rendón y desde 2011 milita en el PTS-FIT, una organización “que levanta valores que van en contra de esta sociedad, pero que también es parte de esta sociedad”. “Intentamos todo el tiempo recrear mecanismos para combatir el machismo”, señaló. “En general hay como una escisión entre los temas políticos, los económicos y las demandas de las mujeres. Nosotras intentamos todo el tiempo integrarlos, apostamos a construir un partido de trabajadores y hoy por hoy el rostro de la clase trabajadora es un rostro femenino”, enfatizó. Para Cecilia Maletti (42), concejal de Libres del Sur, la mirada también debe ser transversal. “Las luchas del feminismo no son sólo que el aborto sea legal o que transitemos el espacio libremente. No hay una agenda de género aislada de toda la crisis que estamos viviendo”, indicó. Tras un ingreso a la política como independiente, afirmó que encontró en el partido un lugar “despejado” para construir, pero que no vio lo mismo en otros ámbitos institucionales. “Nosotras ya estamos hechas para ir a los codazos y decir ‘acá estamos’. Obvio, sería mejor no gastar tanta energía en tratar de ganar el espacio sino tenerlo más allanado para discutir de par a par”, concluyó.

Participación política

1947

fue sancionada la ley que garantizó el derecho al voto de las mujeres en Argentina. Fueron a las urnas en 1951.

1991

se aprobó el “cupo femenino”, que estableció que las listas debían tener mujeres en un mínimo del 30% de los candidatos a elegir.

2016

la provincia de Neuquén reformó su Código Electoral e incorporó la paridad de género en las listas. A nivel nacional se aprobó al año siguiente.

“Veremos una actitud más cautelosa en los partidos”

María Esperanza Casullo, politóloga y docente universitaria, aseguró que en Neuquén hay un esfuerzo por sumar mujeres en la política, más allá de la paridad. “Ojo, eso no necesariamente implica que sea un esfuerzo por incorporar mujeres feministas ni temas de la agenda feminista, al contrario. Uno de los temas que vimos estos años es que se ve más presencia, por ejemplo, de sectores ligados a iglesias evangélicas. Ahí va a ser interesante ver qué va a pasar con la evolución de los temas feministas, más allá de la mayor presencia de mujeres”, señaló.

Sobre el rol que les cupo a las mujeres en la historia política del MPN planteó: “Es cierto que no hay una apelación en términos discursivos a una impronta de igualdad de género, pero a nivel de las puertas abiertas para mujeres, en espacios dirigenciales, no ha sido totalmente cerrado tampoco. Sin dudas es difícil romper con la tradición caudillista, pero hay un contrafáctico interesante de qué hubiera pasado si Luz Sapag no hubiera muerto trágicamente. En su momento se hablaba de que podría haber sido la primera candidata a gobernadora”.

Casullo indicó que el armado de listas del año que viene será “un mix entre avanzar en cuestiones ideológicas de manera convencida y ganar elecciones. “Creo que después de la discusión fallida, o perdida de la ley de aborto, se puede llegar a imponer cierta visión de que incorporar la agenda de género te puede hacer ganar en ciertos sectores de la sociedad, pero también perder. De alguna manera es una apuesta riesgosa y esto lo estamos viendo. Mi hipótesis es que vamos a ver en varios partidos una actitud más cautelosa que antes de la ley de aborto. Salvo en aquellos con base mayoritaria entre los jóvenes, ahí esperaría ver mayor decisión en el avance de estas cuestiones, como los partidos de izquierda o el espacio más referenciado en Cristina Fernández”, sostuvo.

En cuanto a cómo los feminismos atraviesan los partidos, la politóloga afirmó: “Esas demandas se articulan de manera que no son directas, sino bastante complejas y diagonales con las identidades partidarias y no veo que eso vaya a cambiar. Podés ser una persona que milita en Cambiemos y sostener estas demandas y tu tarea política, el día a día, implica negociarlas en un partido que mayoritariamente no está a favor. Lo mismo el peronismo, pero me parece que no es de hoy”.

En el partido que gobierna la Provincia se admite que hubo, desde su fundación, un manejo patriarcal en las decisiones.

Más afiliadas en la base y menos en los espacios de poder

La presencia de mujeres en los partidos políticos de la provincia se concentra en la base de la pirámide.

En Neuquén, son 23 las organizaciones reconocidas por la justicia electoral y 19 de ellas tienen mayoría de afiliadas, un 52% del total.

Los únicos partidos con más varones que mujeres, según los datos actualizados al segundo semestre del 2017, son Unión Popular, el Partido Socialista, el Pro y el MID.

La mayoría femenina, sin embargo, no tiene correlato en la ocupación de espacios partidarios ni electivos.

Este año, el juzgado federal con competencia electoral intimó a las organizaciones a que se adecuen a la ley 27.412 que estableció el “uno y una” para los cargos legislativos y partidarios. La modificación implica, en algunos casos, reformar las cartas orgánicas como ya hicieron el Movimiento Popular Neuquino y el PJ.

Neuquén