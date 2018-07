Luego de cuatro días de caos, se normaliza el servicio eléctrico

Zapala se cubrió de sombras. Fueron cuatro días de caos donde el corte del suministro eléctrico no sólo generó trastornos en la vida cotidiana. Las pérdidas económicas tanto en el rubro comercial como en el domiciliario resultaron millonarias pero hasta ayer no había certezas sobre las cifras finales.

Anoche los grupos electrógenos alquilados por el EPEN comenzaron a inyectar energía y para las primeras horas de hoy se preveía que lograran normalizar el servicio, en forma provisoria, en toda la zona afectada.

Uno de los grandes perdedores fue el sector comercial. “Es todo muy lamentable, las pérdidas son cuantiosas y lo más grave es que muchos no saben cómo van a seguir”, explicó Fernando Guerrero, dueño de un mercado.

Él pudo salvar una parte de su comercio conectando un grupo electrógeno, pero sabe que muchos de sus colegas no tuvieron esa suerte. “La verdad es que da mucha bronca, y no sólo pienso en mi comercio, sino en todos lo vecinos de Zapala que perdieron lo que tenían en sus heladeras. Me pregunto quién se hace cargo de esto y cómo se lo devuelven”, indicó.

“El municipio saca rápido sus inspectores para sancionar por cualquier falta leve a los comerciantes, quisiera que ahora hagan lo mismo y sancionen a quien corresponda”, advirtió.

El gobierno provincial trasladó gran parte del gabinete a la localidad donde ayer el gobernador, Omar Gutiérrez, anunció créditos y paliativos impositivos para los comercios del área afectada. (Ver aparte)

En la zona del Alto y en los barrios más nuevos hubo gente que la pasó muy mal. Son aquellas familias que se calefaccionan con electricidad por la falta de redes de gas y que debieron afrontar como pudieron las temperaturas bajo cero.

“Esto dejó en claro una falta total de mantenimiento por parte de provincia”, sostuvo Pablo Szienkierman. El vecino agregó que “la Cooperativa tiene su cuota de responsabilidad”.

“Tenemos un grupo electrógeno pero hemos sufrido pérdidas. Necesitamos que se generen soluciones para nuestro sector que presta un servicio fundamental para el desarrollo del turismo”, destacó por su parte Esther Cuevas de la confitería El Chancho Rengo.

“La producción de pan que teníamos prevista la perdimos toda, contamos con cinco grupos electrógenos pero ayer no había combustible para cargarlos”, reveló Rodolfo Varela del supermercado Atalaya. Y añadió: “Lo que más complica es la falta de previsión, habíamos carneado un volumen importante porque el matadero iba a estar cerrado y nos encontramos con esto”.