Macri, entre Weretilneck y Pesatti

Río Negro tiene una actitud discordante frente a Nación. El gobernador Alberto Weretilneck reserva su reacción y espera conocer los recortes nacionales mientras el vicegobernador Pedro Pesatti marca la ofensiva, advierte de “los daños del macrismo” y califica de “cínico” al presidente Mauricio Macri por “su ajuste”.

En su cautela, Weretilneck se apartó de la pretensión chubutense de conformar un frente patagónico. Esa postura contradijo a su vice. Ayer, el gobernador Mariano Arcoci se sorprendió de la negativa de su par rionegrino después que Pesatti lo llamó el lunes para compartir la decisión de un bloque regional. El vice “me dio su apoyo”, decía Arcioni a sus allegados. Luego, ambos se anoticiaron que Weretilneck descree de esa resistencia y, en cambio, propone negociaciones “nacionales o individuales”.

Ante la prensa, Arcioni reaccionó diciendo que los individualismos “nos han llevado a estar en la situación en la que estamos y así no vamos a lograr lo que se merece toda la Patagonia. Mi propuesta fue propositiva, quien se quiera sumar que se sume y quien no que no se sume”.

Ayer, la incomodidad entre Weretilneck y Pesatti se advirtió cuando compartieron actos oficiales en Pomona (licitación de redes eléctricas a Solito-Conesa) y Lamarque (entregas de viviendas). Existió un trato distante. Al gobernador lo disgusta la autonomía del vice, que incluso complica su vínculo con el gobierno de Macri.

En sus declaraciones previas a las ceremonias repitieron antagonismos. Ambos hablaron con FM Visión de Lamarque. Pesatti contó que la prioridad legislativa en lo que resta del año será el presupuesto en “tiempos de tantas dificultades” con “este plan económico del macrismo que tanto daño hace al país, la provincia y la gente”.

Weretilneck reiteró que no hay “confirmación de ningún ajuste, ni quite de beneficios” para Río Negro. “Cuando lo tengamos lo negociaremos individualmente con Nación, o todas las provincias si es general”. Luego, en la entrega de 20 viviendas de Lamarque, el gobernador destacó el esfuerzo nacional en el financiamiento habitacional. “Esto se puede hacer únicamente cuando hay coincidencia de objetivos”, remarcó, al lado del vicegobernador.

En Lamarque, Pesatti intercambió opiniones con el coordinador de Interior, Juan Martín, quien lo había cruzado el lunes después que el vice calificó de “cínico” a Macri. “Habla de ajuste

–afirmó el viedmense– como si el ajuste no comenzó desde el primer día de su gobierno”. Martín lo emparentó con el roquense Martín Soria, pues Pesatti eligió “el camino de la queja permanente y de nostalgia por algo que sólo existe en su imaginación”.

La diputada Lorena Matzen también reaccionó. Por Twitter afirmó: “Histórico embarque de carne rionegrina a Japón y turismo al 100% en Bariloche. ¡Dos buenas noticias! No te preocupes Pedro Pesatti, si trabajamos juntos Nación, Provincia y municipios, vamos a salir adelante. El mundo vuelve a confiar en nosotros”.