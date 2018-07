Malestar por la paralización de una obra para proveer gas a barrios de Bariloche

Mientras la empresa distribuidora de gas natural está a punto de reiniciar las conexiones que permanecen suspendidas desde hace casi tres años, algunos de los barrios más grandes del Alto de Bariloche por ahora quedarán excluidos del servicio porque, a pesar de las promesas, siguen sin acceder a la red.

El Programa de Mejoramiento Barrial (Promeba) para la Pampa de Huenuleo previó en su etapa III la construcción de la red de gas en los barrios Nahuel Hue, Malvinas y El Maitén. La obra iba a beneficiar a unas 10 mil personas y debía comenzar en febrero pasado. Pero hasta ahora los trabajos siguen paralizados.

Desde el municipio alegaron que existe una demora relacionada con las habilitaciones de Camuzzi Gas del Sur y la redeterminación de precios demandada por la empresa ganadora de la licitación. Codistel SA.

El intendente Gustavo Gennuso viajó a Buenos Aires para destrabar la obra y mantuvo reuniones con la secretaria de Infraestructura Urbana Marina Klemensiewicz y el diputado Sergio Wisky. Todos señalaron que el saldo había sido positivo y que estarían encaminadas las soluciones para reactivar el Promeba, pero el intendente recién daría más precisiones a su regreso.

La presidenta de la junta vecinal de Nahuel Hue, Virginia Gualmes, mostró cierto hastío con las dilaciones. “En Promeba nos dicen una cosa y después salen con otra -señaló-. Faltan papeles. No sé realmente por qué todavía no se hizo el gas”.

El vicepresidente de El Maitén, César Caro, también dijo que no conoce las razones. Se quejó de que el gas “ya está por llegar a Bariloche y la gente todavía no tiene la red”. Señaló que en su barrio “hay muchos que ya tienen lista la instalación interna” a pesar de que la red troncal todavía no existe.

En el barrio Malvinas, la preocupación del presidente de la Junta Vecinal Sergio Herrero pasa porque “la obra se puede perder”, ya que el financiamiento del BID tiene un plazo de 4 años y vencería en octubre.

Herrero dijo que “es la obra de inclusión más importante de Bariloche y sigue parada”. A su juicio “falta la presentación de planos y que la municipalidad se organice. Si esto se pierde sería volver diez años para atrás, como mínimo”.

El secretario de Obras Públicas de la municipalidad, Alfredo Milano, desestimó ese riesgo y dijo que el plazo del financiamiento está asegurado hasta el 31 de diciembre. Sostuvo también que el problema que frenó la obra de gas está en vías de solución y lo relacionó con la redeterminación de precios. “Lo que hay que ver es que los valores lleguen a compensar el aumento del dólar, porque con el gas todos los costos son en dólares”, afirmó Milano.

La obra tiene un plazo de ejecución de 120 días y en el mejor de los casos los vecinos de Nahuel Hue, Malvinas y El Maitén tendrían gas en los primeros meses del año próximo.