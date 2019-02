Neuquén entre las cinco provincias que transparenta su presupuesto

La provincia de Neuquén se coronó como una de las participantes del top five de las jurisdicciones más transparentes del país, detrás de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Ciudad de Buenos Aires. Para orgullo del ministro de Economía, Norberto Bruno, su gestión obtuvo mejor calificación que Hernán Lacunza, el encargado de los números de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.

Se trata del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP), un indicador que el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) elabora desde 2013 . Analiza una serie de variables y asigna con una escala que va de 0, para el peor desempeño, y 10 para el mejor y más completo.

El índice mide la transparencia presupuestaria en dos grandes dimensiones: la desagregación de la información publicada en la plataforma online y el nivel de rezago con que esos datos se publican.

Los resultados del estudio muestran que siete de las 24 provincias consiguieron puntajes superiores a 9. Son Córdoba (9,90), Entre Ríos (9,65), Santa Fe (9,55), la ciudad de Buenos Aires y Chaco (9,50), Neuquén (9,20) y la provincia de Buenos Aires (9,05).

En el otro extremo de la tabla quedaron San Luis (3), Chubut (4,20), Santiago del Estero (5), Tucumán (5,25), La Rioja (6,05), Santa Cruz (6,40) y Formosa (6,55). El puntaje promedio fue de 7,5. En 2013 había sido de 5,8.

La investigación del Cippec fue realizada por Ricardo Carciofi, Pablo Carreras Mayer y Alejo Sorrentino.

En la conclusión, los técnicos del organismo dijeron que los resultados del índice muestran una mejora “apreciable en el nivel general de transparencia presupuestaria durante el período observado”.

Agregaron que “al analizar los valores promedio de la serie de tiempo construida con los datos relevados entre 2013 y la presente edición (2018), se aprecia un aumento significativo “punta a punta”, con saltos muy relevantes en los últimos 2 años: entre 2016 y 2018 el grado medio de transparencia fiscal de las jurisdicciones provinciales aumenta en más de un 25% siendo que en el período 2013-2015 solo había aumentado en un 7%”.

Desde el gobierno provincial, se indicó que Neuquén fue durante 2018 la provincia patagónica con el más alto Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial y que en una escala de 0 a 10, Neuquén tuvo una calificación de 9,20 puntos.

