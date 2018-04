“No voy a aceptar que se diga que la Policía mintió”

Contó que se estableció un anillo de seguridad para que Muñoz no pudiera evadirlo en el caso de que se cumpliera la hipótesis de encontrarlo vivo. Aclaró que el lugar del hallazgo, a unos 300 metros de donde cometió los femicidios, fue rastrillado varias veces “y la gente se pregunta porqué no se lo encontró. No es un lugar fácil, hay que estar ahí para darse cuenta, tiene dificultades que conspiran para la búsqueda”. Agregó que “se puede pasar a 10 metros del cuerpo y no se ve” y que “los días que se lo buscó no estaba la putrefacción del cadáver emanando ese hedor propio de los cuerpos en descomposición”.