Nula movilidad en Viedma preanuncia oficinas públicas vacías por el paro

El casi inexistente el movimiento en Viedma, previo a las 7, preanuncia que la administración pública no tendrá actividad. Colabora la ausencia total de colectivos urbanos y, seguramente, aporta la baja temperatura porque la sensación térmica de las 6 ajustadamente superaba 0 grados, con un registro de 5.

No hay muchos antecedentes que Upcn y ATE coincidan en el llamado al paro, por lo cual, se prevé una masiva adhesión en Viedma de parte de la administración pública. Esta situación se advierte antes del horario por el alto nivel de liberación de los lugares en las cuadras céntricas de Viedma donde se aglutinan las representaciones estatales provinciales.

Además, el gobierno rionegrino no se manifestó en referencia al descuento del día no trabajado. En general, la provincia lo silencia pero no aplica esa quita cuando se corresponde a la adhesión a una medida de fuerza nacional, como este caso. Los anunciados descuentos se generan cuando se trata de disputas provinciales.

Otra situación pronostican las delegaciones nacionales, pues al personal se le adelantó que habrá descuentos frente a las inasistencias.

No hay micros urbanos aunque si algunos taxis. Anoche, se cumplió con el servicio de recolección, incluso el municipio anunció que la prestación de hoy será normal.

Se espera plena inactividad en las escuelas, pues la Unter convocó al paro a los docentes mientras Upcn y ATE hicieron lo propio con los agentes de servicios generales, especialmente, con los porteros.

Los bancos deben abrir a las 8. El gremio bancario adhirió entonces se prevé un importante acotamiento, a pesar que algunas entidades pretenden cumplen con algunos servicios.

Los gremios de la CTA programaron una única movilización prevista en Viedma consiste en una Radio Abierta a las 11 frente a Casa de Gobierno, en la Plaza San Martín.