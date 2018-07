Otro pedido de regalías petroleras para Zapala

El movimiento de los desarrollos petroleros no convencionales, que expanden su radio influencia más allá de Añelo, captó la atención de los municipios del centro de la provincia. Cutral Co y Plaza Huincul gozan de los beneficios impositivos de yacimiento El Mangrullo operado por Pampa Energía que recientemente consiguió una concesión no convencional de 35 años. En el caso de Zapala busca reconocimiento por las operaciones que puedan asignarse a su ejido.

Ayer por la mañana un grupo de concejales zapalinos y referentes de distintos espacio políticos presentaron en la Legislatura el proyecto de ley que transfiere el yacimiento “Las Tacanas Norte” a la municipalidad de Zapala por el termino de 99 años.

Uno de los que explicó el proyecto fue Pablo Tomasini, representante del Frente Neuquino (FN), quien aseguró que “la totalidad de los recursos económicos generados por la explotación del yacimiento Las Tacanas Norte, y sus regalías, Zapala creará el fondo de Reconversión Productiva para financiar el desarrollo de las actividades públicas y privadas, generando, además, mano de obra local permanente.”

El yacimiento Las Tacanas Norte fue adjudicada a la petrolera Pampa Energía, del grupo empresario que lidera Marcelo Mindlin. La firma consiguió el área en la Quinta Ronda realizada por la petrolera GyP.

“La iniciativa pretende revertir el atraso y la marginalidad en que se encuentra el epicentro de la provincia y recuperar efectivamente el protagonismo de la ciudad en el desarrollo integral de la Provincia” destacó Tomassini.

Por su parte Patricia Torres, concejal por el FN, señaló que la localidad “tiene una ubicación estratégica y por lo tanto un rol articulador en un plan de desarrollo integral para la provincia”.

El reclamo por El Mangrullo

La semana pasada fueron los concejales del partido gobernante (MPN) quienes alzaron la voz para solicitar participación en las regalías que general el yacimiento El Mangrullo ubicado en Cutral Co y Plaza Huincul. Los ediles del oficialismo reclamaron una modificación a la ley provincial 2206/97.

“Estamos viviendo una situación límite. En Zapala el panorama es crítico y si no hacemos algo en forma urgente vamos camino a un estallido social. En su momento los legisladores provinciales por Zapala acompañaron la ley que le dio a la comarca petrolera el manejo de ese yacimiento. Ahora somos nosotros los que necesitamos una mano para salir de la crisis”, remarcó Diego Villegas, concejal emepenista por esta localidad.