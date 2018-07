Palmieri hizo oficial su baja pero no descarta jugar en Roca

Por primera vez en público, el legislador Alejandro Palmieri se apartó de la carrera para la gobernación.

“Hoy es difícil. Sinceramente, suenan otros nombres dentro del espacio. Lo he hablado mucho con el gobernador”, sostuvo ayer el presidente de la bancada oficialista en el programa radial de “Río Negro” (FM 100.9 de Roca).

De esa manera, el dirigente roquense transparentó una decisión que hasta el momento no había abordado más allá de los encuentros privados de la conducción partidaria.

Puertas adentro de Juntos se conoce el malestar de Alberto Weretilneck por el renunciamiento de quien aparecía hasta hace pocos meses como primera opción para la sucesión.

Y consciente de ese delicado momento en la relación, el legislador puso énfasis ayer para demostrar pertenencia al proyecto oficialista.

En ese sentido, no descartó ninguna opción para la integración de listas en el 2019. “Soy un jugador de este equipo, y estaré en el lugar de la cancha donde me toque estar, pero con esta camiseta, porque es con la que me siento identificado y estoy convencido que con ella estamos cambiando el destino de la provincia”, expresó.

Cuando se le preguntó si una de esas canchas posibles para jugar era la del municipio de Roca, respondió: “Hay muchas canchas, pero lo que es seguro es que será con esta camiseta”.

Otro gesto al mandatario surgió cuando se analizó el mejor momento para definir el candidato a gobernador de Juntos.

Palmieri dijo compartir la estrategia de Weretilneck y destacó las diferencias entre los partidos que gobiernan y los que no lo hacen. “Juntos hoy está gobernando. Y más allá de las discusiones internas que nos damos, los tiempos los manejaremos nosotros y no la oposición”, advirtió.

Transparencia en Roca

Por otra parte, el legislador criticó la falta de respuestas del gobierno de Roca al pedido de informes que presentaron semanas atrás junto a sus colegas Tania Lastra y Norma Coronel, relacionado con las resoluciones y los números del municipio.

De todas maneras, descartó la opción de recurrir a la Justicia, como hizo el presidente de la UCR local, Daniel Balduini. “¿Qué va a pasar? Tendríamos cinco sentencias todos los días, porque no se está publicando un solo acto de gobierno en el Boletín Oficial Municipal”, afirmó.

Finalmente sostuvo que “esto no es un capricho de Palmieri o de Balduini”, sino que “la Carta Orgánica establece en el artículo 24 que el intendente debe “informar pública y periódicamente en forma veraz y objetiva sobre todos los actos de gobierno””.