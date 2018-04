Para Avruj “es un caso excepcional, no hay otro así”

Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos, habló con “Río Negro” sobre el caso Gentile.

P- ¿Es un hecho absolutamente aislado o hay casos similares?

R- Es un caso excepcional, nunca hemos tenido un caso así, con expediente en investigación abierto, en que haya sido homenajeado como desaparecido sin tener la certeza desde el Estado.

P- ¿Se apuró el Balseiro?

R- Quiero despegar al Instituto Balseiro. Ha sido un grupo de científicos amigos, colegas, de Gentile que cuando quisieron homenajear a los tres científicos que sí fueron desaparecidos, creyeron que después de tantos años sin contacto correspondía homenajear a Gentile; es más, la placa no está a nombre del instituto sino de egresados del instituto. Pero obviamente, quienes lo hicieron se adelantaron por completo y es un error grave.

P- ¿Este tipo de casos pueden dar fuerza a la idea negacionista de que no son tantos los desaparecidos, de que hay casos falsos?

R- No, hay que llamar mucho a la calma, a la mesura y al respeto. Nosotros recibimos la denuncia, ya sea de un familiar o de un organismo. Ahí se libran exhortos a distintos organismos nacionales, se piden antecedentes para dar con la verdad. Una vez que se corrobora, la persona entra en la lista de desaparecidos o directamente el expediente se cierra sin ninguna prueba. En este caso el expediente estaba abierto desde el año 2015, sin ningún progreso. Yo parto siempre de la buena fe, creo que acá hubo un apresuramiento. No se puede banalizar la tragedia que representa el terrorismo de Estado en absoluto, y respecto a ese tipo de comentarios que pueden surgir hay que aclarar que el Estado no ha pagado ninguna indemnización.