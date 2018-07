Para Gutiérrez es positiva la liberación del precio de las naftas

El optimismo acompaña aún al gobernador Omar Gutiérrez frente a los cambios implementados con la llegada de Javier Iguacel al Ministerio de Energía de la Nación. Ayer se refirió a la liberación de los precios de combustibles como la medida “que las empresas estaban solicitando para llevar adelante sus programas de inversión” y aseguró que está garantizada la aprobación de una decena de proyectos pendientes con el nuevo Plan Gas.

“Las empresas están valorando la ratificación del rumbo en el plan energético que hemos concebido para desarrollar Vaca Muerta. Lo que le he solicitado al ministro es que, con las empresas, busquemos un plan más agresivo de las inversiones comprometidas”, planteó.

La llegada de Iguacel implicó la marcha atrás del acuerdo promovido su antecesor, Juan José Aranguren, para contener las subas en los surtidores. El flamante titular de Energía dio vía libre para que las empresas fijen precios en función del “libre mercado”, aunque la moderación de YPF en la remarcación terminó condicionando las subas de sus competidoras.

La petrolera nacionalizada controla un 55% del mercado y aplicó un aumento promedio del 9% en un mes. El sector estima que la suba contenida en los precios de los combustibles por atrasos y los efectos de la última devaluación es de entre el 20% y el 25%.

Según Gutiérrez, las medidas no afectarán la marcha de las inversiones en Vaca Muerta, sino que indicó que “las empresas manifestaron su conformidad con las decisiones que ha tomado el nuevo ministro de Energía”. “Los resultados son excelentes y el nivel de inversión se está desarrollando como estaba establecido. No hay un solo resultado negativo. Lo que le he hecho saber al ministro es que tenemos que trabajar en equipo para buscar la aceleración de los compromisos de inversión de todas las concesiones hidrocarburíferas y a esto parto esta tarde (por ayer) a Buenos Aires”, afirmó.

Respecto de los proyectos de desarrollo que aún esperan la aprobación de Nación dentro del nuevo Plan Gas, también se mostró optimista. “Nosotros, hasta aquí, dimos autorizaciones con esta facultad histórica que tiene ahora Neuquén de fijar precios. Cuando la provincia se expedía respecto de la aprobación, estaba coordinado con el gobierno nacional, porque tienen que estar los recursos económicos. Eso está dialogado y coordinado”, aseguró. Dijo que se enviaron las carpetas y sólo resta el visto bueno de Nación.

El programa que incentiva la extracción gasífera a partir de precios subsidiados (7,5 dólares el millón de BTU) fue una continuidad que resolvió Aranguren, pero que se encareció con la suba del dólar. Neuquén ya otorgó aval para 13 nuevos desarrollos, de los cuales sólo seis vieron el aval de Nación por el momento.