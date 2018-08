Para Unter la atención oficial de escuelas está en el ojo de la tormenta

Una mirada crítica sobre el estado vulnerabilidad de la infraestructura escolar hizo la Unión Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) luego de que la cartera educativa emita su informe en el marco del reinicio de clases correspondiente al segundo semestre del ciclo lectivo 2018.

A propósito de las irregularidades encontradas en el relevamiento gremial, se señalaron las urgencias en el Jardín 28 de Villa Regina. Allí, de acuerdo a la versión de la Unter el 3 de junio se suspendieron las clases por pérdida de gas. La empresa distribuidora Camuzzi Gas del Sur retiró el medidor y pasados dos meses aún no se resolvió la situación.

En Cinco Saltos, se hace mención a que recién el 25 de Julio pasado se definió el contrato de una empresa para mantenimiento por lo tanto no se resolvió la mayoría de los problemas expuestos en la ESRN 72 por la falta de calefacción, problemas de infraestructura, cloacas y postergación en obras, problemáticas de vieja data, que se agravan en la época invernal y que motivaron la movilización de la comunidad educativa en junio.

En cuanto a Allen, se advirtió que en esta ciudad se declaró a emergencia edilicia. Puso como ejemplo con realizar un recorrido histórico de la escuela Especial 2. Hasta la actualidad, perdió casi dos meses de clases, la falta de mantenimiento determinó el retiro de medidor de Camuzzi, según la Coordinación, se demorará una semana más el reinicio de actividades. Mientras que la ESRN 71 reiniciará las actividades en una semana, en la Escuela Primaria 23 no se finalizaron las obras comprometidas, pese a que estuvo más de un mes sin clases. Tampoco se tienen precisiones por la continuidad de las obras en el Jardín 127 , ni en el CET 14.

Además, en la Escuela Primaria 369 de Jornada Completa, esta semana no funcionará el comedor por falta de pago a proveedores, denunció el sindicato.

La verificación gremial se extendió por la Zona Andina. Se observó en Bariloche la falta de mantenimiento porque desde febrero no hay empresas contratadas para tal fina. La Escuela Primaria 298 sigue en situación crítica por el techo y la falta de desagües pluviales situación ya denunciada, en numerosas oportunidades.

En El Bolsón, el Jardín 46 no inició actividades por falta de mantenimiento. En cuanto a la zonas Atlántica y Valle Inferior, se advirtió de la situación que siguen padeciendo las escuelas Primaria 5 y ESRN 39 de Guardia Mitre. Comparten el edificio, y Camuzzi cortó el gas después de que estudiantes se intoxicaran por una falla. Continúan sin clases, tampoco hay fecha para el reinicio de obras del nuevo establecimiento.

En el Jardín Maternal 9, se colocaron las luces pero no se arreglaron las filtraciones en el techo con el riesgo eléctrico que puede generarse. Asimismo, el extenso relevamiento da cuenta de que en Valle Medio no iniciaron las clases en la ESRN 47 por recambio de equipo de calefacción, mientras que en la Escuela Primaria 330, Educación no cumplió con el compromiso de cambiarlo.

Antes del retorno al servicio educativo, el Ministerio anunció que había condicionado los edificios escolares en las distintas regiones, de acuerdo a las necesidades de cada caso en particular.