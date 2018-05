Paro docente: Para Gutiérrez, el sindicato priorizó la interna electoral

El gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez habló sobre el conflicto docente ayer, cuando participó del acto por el aniversario del Ejército.

“Desde un primer momento marcamos claramente esta necesidad de ir viendo cómo evolucionaban las variables macroeconómicas y establecimos la necesidad de ir acordando un aumento trimestral. Al estar transcurrido medio año, podemos hacer una proyección y asumir el compromiso de fijar una pauta salarial para el resto del año. Lo que medió fue el transcurrir de la variable tiempo”, explicó ayer el gobernador Omar Gutiérrez sobre el cambio en la oferta para los docentes.

El mandatario rompió el silencio mientras el plenario debatía la aceptación de la propuesta y agradeció “la intervención del Ministerio Público Fiscal y del doctor (José) Gerez” en la mediación.

Argumentó que no se pudo hacer una oferta anual antes “atento a la prudencia de que no volviera a pasar lo del año pasado, cuando hubo un tipo de cambio que no estuvo en línea con la planificación macroeconómica establecida en la ley de presupuesto nacional”. Además confirmó que la devaluación ayudó a mejorar la recaudación en las arcas provinciales.

“Nosotros estamos homologando lo que dijimos en febrero: que íbamos a trabajar fuerte para mantener el poder adquisitivo de todo empleado público, pero teníamos que tener la prudencia e ir generando acuerdos trimestrales”, afirmó.

Gutiérrez señaló que “de cuatro sindicatos, tres lo entendieron y uno priorizó una interna electoral sindical”.

“Aquí lo que ha mediado es un uso y abuso del derecho a la huelga y al paro. Y vamos a trabajar firmemente para recuperar cada uno de los días, pero en aquellos lugares donde no se dictó clase”, aseveró. Según el gobierno, hubo un 85% que no adhirió.