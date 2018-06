Piden un límite a honorarios de abogados

El diputado nacional del PRO, Leandro López, presentó un proyecto de ley en la Legislatura provincial para limitar los honorarios de los abogados que actúan en representación del Estado provincial, municipal, organismos descentralizados y empresas públicas, en la ejecución de deudas de servicios, tasas, contribuciones o impuestos. Aseguró que es necesario fijar un tope máximo ya que los contribuyentes deben afrontar “sumas exorbitantes”. Desde el Colegio de Abogados anticiparon que estudiarán el tema.

La iniciativa modifica la ley 1594. “Lo que planteo es agregar un inciso a uno de los artículos donde se establezca un límite a los honorarios que puedan cobrar los abogados que trabajan para el Estado, tanto provincial como municipal, porque eso no está hoy establecido entonces cada vez que regulan honorarios se lo regulan como cualquier juicio común, con montos muy elevados, yo creo que los abogados que trabajan para el Estado, además de cobrar un sueldo, reciben muchísimo dinero en honorarios y ahí tienen un enriquecimiento muy significativo”, afirmó López.

Subrayó: “Si un estudio jurídico hace 100 demandas por día y tranquilamente lo puede hacer un estudio que tenga como cliente al Estado, la fiscalía de Estado, algún organismo público 100 por día, a diez mil pesos por cada expediente, es un millón de pesos por día, que puede ganar ese estudio jurídico. Un montón de dinero”.

El límite que propone López implica no sobrepasar los 3 JUS (al valor actual superaría los 3.000 pesos) y que en ningún caso los honorarios superen el monto del capital reclamado en la demanda. “Si la deuda del contribuyente que no pagó una patente, o no pagó rentas, o no pagó EPAS es de 1.000 pesos, los honorarios no pueden ser mayores a 1.000 pesos. Poner un límite con esas dos condiciones: hasta 3 JUS o no superar el monto del capital”, explicó.

Indicó que lo presentó él y no los diputados de su fuerza política con representación legislativa, como Damián Canuto o Carolina Rambeaud, porque “lo venía trabajando hace tiempo y les avisé”.

“El proyecto se va analizar en concreto en el Colegio de Abogados de provincia. No hay ninguna opinión formada sobre esto, simplemente se tomó conocimiento de la iniciativa”, dijo Walter Pinuer, vocal del consejo directivo del organismo.